Puigdemont compareix aquest dilluns a Brussel·les davant del jutge que decidirà la seva extradició

Roda de premsa de Puigdemont i els exconsellers després de la seva arribada a Brussel·les





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que l'acompanyen a Brussel·les, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Toni Comín, declararan aquest dilluns, a partir de les 9 del matí davant del Tribunal de primera instància de Brussel·les que ha de decidir sobre la seva entrega a Espanya, hores abans que a mitjanit arrenqui formalment la campanya electoral a Catalunya.





El Ministeri Públic belga ha avisat que "no és possible determinar la durada" de l'audiència, que podria allargar-se tot el dia, i que al final el jutge anunciarà la data en què pronunciarà la seva decisió o convocarà una nova compareixença.





Hores més tard començarà la campanya electoral a Catalunya amb la tradicional enganxada de cartells, uns actes que des de l'entorn de Puigdemont no aclareixen si tindran rèplica a Brussel·les aquesta mitjanit. "Dependrà del desenvolupament de la vista i de l'estat d'ànim en un dia complicat", van apuntar fa dies fonts pròximes a l'expresident.





La cita davant el Tribunal és la continuació d'una primera vista el passat 17 de novembre que tot just va durar una hora al Palau de Justícia de Brussel·les. Llavors no van intervenir les defenses dels reclamats per Espanya, sinó que el jutge neerlandès --idioma escollit pels acusats pel procés-- va optar per ajornar l'audiència tres setmanes, per donar temps a preparar les argumentacions.





EVITAR UN "JUDICI POLÍTIC I MANCAT DE GARANTIES"





Entre tant, les parts han hagut de presentar els seus arguments escrits i han pogut "intercanviar documents" per preparar la vista, segons diverses fonts consultades.





L'equip d'advocats de Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Toni Comín començarà la seva exposició a la mateixa hora en què a Madrid el Tribunal Suprem anunciï si han de seguir a la presó preventiva els exmembres del Govern empresonats o quedar en llibertat.





No obstant això, els lletrats de Puigdemont creuen que "jurídicament no afecta" la decisió del Suprem, sigui quina sigui, i no creuen que calgui vincular aquestes dues situacions, segons fonts de la defensa consultades per Europa Press.





La defensa compta amb al·legats "molt extensos" que van des qüestionar que els delictes que se'ls imputa a Espanya tinguin el seu encaix en l'ordenament jurídic belga (doble incriminació) fins a sostenir que si són lliurats s'enfrontaran a un judici "polític" i "mancat de garanties", han afegit les fonts.





Tot i que la Fiscalia de Brussel·les podria intervenir també en aquesta sessió, el seu representant ja ho va fer per primera vegada en una breu vista el passat 17 de novembre, en la qual va avalar executar les cinc ordres europees de detenció i lliurament (OEDE) per tots els delictes que se'ls imputa --incloent els de rebel·lió i sedició - excepte el de prevaricació.





No hi ha terminis estrictes per a una decisió en casos de persones que no es troben a la presó, però fonts de la defensa de Puigdemont consultades per Europa Press estimen que el Tribunal podria trigar "entre vuit i deu dies" a prendre una decisió.





Amb tot, la decisió de la Cambra del Consell de Brussel·les (tribunal de primera instància) és apel·lable en el termini de 24 hores per qualsevol de les parts, en aquest cas el recurs passaria al Tribunal d'Apel·lació.





Les parts podrien recórrer finalment al Tribunal de Cassació, encara que no constitueix una tercera instància ja que la cort no examina els fets de l'assumpte, sinó que controla el compliment de la legalitat durant el procés.





Així les coses, el procés perquè la Justícia belga prengui una decisió definitiva pot durar fins a un màxim de 90 dies, d'acord a les regles de la Unió Europea que regeixen en les euroordres, de manera que el més probable és que no es resolgui el cas fins passades les eleccions del 21 de desembre si s'esgoten tots els terminis.