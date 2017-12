Ábalos acusa el PP de no tenir un model clar per a la reforma de la Constitució

José Luis Ábalos, secretari d'Organització del PSOE





El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dissabte a Ciudad Real que si el PP no s'atreveix a afrontar la reforma de la Constitució "és perquè no té un model clar".





Ábalos s'ha manifestat així en la clausura del 17 Congrés Provincial del PSOE, en què José Manuel Caballero ha estat reelegit com a secretari general amb el 95,6 per cent dels vots.





En la seva opinió, la situació a Catalunya està tapant aquestes mancances de l'actual partit del Govern, però ha dit que no pot ser així de forma indefinida. El dirigent federal socialista ha afegit que la reforma de la Carta Magna es fa necessària "no perquè ja no serveixi", sinó perquè els temps han canviat i cal adaptar-la a les actuals circumstàncies que es viuen.





Així mateix, ha defensat la posada en marxa dels treballs per a la reforma i ha esperat que els mateixos es puguin dur a terme amb la col·laboració de tots els grups polítics.





Ha indicat que serà una tasca difícil, però ha dit que és una cosa que cal abordad encara que porti un període de temps no petit.





MARCAR DISTÀNCIES AMB ELS NACIONALISMES





D'altra banda, ha marcat aquest dissabte distàncies amb tots els nacionalismes, en relació a la situació que s'està vivint a Catalunya.





Ha assenyalat que, si en alguna etapa de la història, quan s'iniciava el camí a la transició democràtica, es podria entendre que nacionalistes i socialistes tenien coses en comú, ara saben que defensen coses molt diferents.





Ábalos ha indicat que els nacionalistes són partidaris de posar fronteres i que els socialistes no volen aquestes fronteres, que el seu principal objectiu és defensar els drets de les persones i els treballadors.





Finalment, tot i les desavinences que hi pot haver hagut en el passat amb el PSC, ha mostrat el suport del PSOE al partit català de cara les eleccions del 21-D.