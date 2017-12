Òmnium reuneix 10.000 músics per demanar la llibertat dels presos independentistes

Els músics s'han reunit a la Plaça d'Espanya aquest diumenge





Uns 10.000 músics han participat aquest diumenge en un concert a la plaça Espanya de Barcelona organitzat per Músics per la Llibertat i Òmnium per demanar la llibertat dels presos sobiranistes.





El concert ha mostrat "el compromís d'una enorme part del món musical del país en la demanda de l'alliberament dels presos polítics i de la defensa de les institucions catalanes i del Govern a l'exili".





Els músics han interpretat 'Sant Martí del Canigó', 'Viatge a Ítaca', 'El cant de la Senyera', 'L'Estaca', 'Els Segadors' i el 'Himne d'Europa', i ha estat dirigit pels directors catalans Josep Ferrer, Josep Vila, Jordi Llobet, Edmon Colomer, Salvador Mas i Salvador Brotons.





En declaracions als mitjans, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que "10.000 músics toquen per la llibertat mentre deu persones de pau són a la presó i la ultradreta actua amb impunitat".





Ha reivindicat el compromís de la cultura i ha assenyalat que en les eleccions del 21 de desembre cal que l'independentisme s'acosti "a aquells que van sentir la mateixa ràbia i vergonya l'1 d'octubre".