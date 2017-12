Santi Vila manté el seu futur polític a l'expectativa dels resultats electorals del 21D

Santi Vila, exconseller i polític amb futur





L'exconseller d'Empresa de la Generalitat va dimitir el 27 d'octubre després de conèixer la decisió de Puigdemont de no convocar eleccions. Va passar una nit a la presó i va sortir després d'acatar el 155.





En els dies previs a l'aplicació de l'article 155 i al cessament fulminant dels seus companys de Govern, Santi Vila ja es postulava com a possible candidat a la Presidència de la Generalitat davant la possible convocatòria electoral per part de Puigdemont.





Com és sabut, l'expresident havia manifestat insistentment que no es presentaria a unes pròximes eleccions, però els esdeveniments han anat per altres camins. Santi Vila, després de la seva dimissió i amb la resta dels exconsellers a la presó i a Bèlgica, es va acostar al seu partit, el PDeCat, per proposar-se com a candidat a les eleccions del 21D. Una oferta recollida amb recel fins que Puigdemont donés un pas endavant per liderar la candidatura.





Els seus li deien traïdor i 'botifler', perquè va abandonar en l'últim minut el 'Procés'. Va renegar de la independència i va abraçar el 155 en la seva declaració davant la jutge Lamela, una cosa que se li va retreure fins l'acarnissament i que després ha estat el camí pel qual han transitat la resta dels seus companys de Gabinet.





"És un líder polític de futur". Josep Lluís Bonet, president de Freixenet, va descriure amb aquestes paraules a Santi Vila, la gran esperança blanca del nacionalisme no secessionista fins a la seva caiguda en desgràcia. Vila va ser batejat com 'el Macron català', jove, modern, europeista, aliè a la corrupció del pujolisme i amb un perfil molt mediàtic.





"Porta la política a la sang i no resultarà fàcil que l'abandoni", comenta un veterà diputat d'Unió, que el coneix bé. Vila, 43 anys, es va afiliar a ERC gairebé en els seus temps d'Universitat. Anys després es va passar a CiU, va ser regidor i alcalde de Figueres, diputat autonòmic i va arribar després al Govern català, on va ocupar tres conselleries.

La seva fama de ser 'el pont' amb Madrid, l'interlocutor d'Ana Pastor, l'actual presidenta del Congrés, i el sobiranista amb millor cartell a la Moncloa, no ha jugat massa al seu favor. Se sap també que li agrada el flamenc i va als toros, tota una heretgia entre el catalanisme més cerril i antiespanyol.





El seu futur polític passa pels resultats del 21D. Segons els vots que reculli, el PDeCat podria abordar un congrés de refundació en què s'imposarien les tesis dels que han rebutjat la línia independentista. L'objectiu de Vila seria dirigir una nova Convergència, a l'estil dels primers temps de Pujol. Ni independentista, ni radical i amb una decidida vocació de tenir pes a Madrid.





Fins i tot podria desenterrar la vella idea de crear el seu propi partit, una formació transversal, al Macron, per a concórrer a unes pròximes eleccions comptant amb importants suports socials, empresarials i fins polítics.