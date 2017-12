El primer trasplantament de cor amb èxit es va realitzar fa 50 anys

El doctor Christiaan Barnard





Aquest diumenge es compleixen 50 anys del primer trasplantament de cor realitzat amb èxit en el món, una intervenció que actualment permet salvar la vida cada any a més de 7.000 pacients cardiovasculars en tot el món, uns 250-300 a Espanya.





La intervenció, considerada llavors una "odissea científica", segons ha reconegut l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), la va realitzar el 3 de desembre de 1967 el metge Christiaan Barnard a l'Hospital Grote Schurr de Ciutat del Cap (Sud-àfrica), aconseguint trasplantar amb èxit un cor a un pacient de 53 anys que presentava una insuficiència cardíaca associada a una diabetis.





"La comprovació que davant meu hi havia un home estès, un home sense cor, però viu, em sembla que va ser el moment que em va infondre més por", segons va reconèixer el mateix Barnard després d'observar la cavitat pericàrdica buida del receptor.





L'operació va durar prop de cinc hores i, després de 52 minuts de sutures cardíaques i un xoc elèctric, el cor del donant va començar a bategar al tòrax del receptor.





Tot i que el receptor acabaria morint 18 dies després com a conseqüència d'una pneumònia, la intervenció representa tota una fita en la història de la medicina, ha afegit Javier Segòvia, president de la secció d'insuficiència cardíaca de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), que aquest divendres va organitzar una jornada científica a Madrid per commemorar-ho.





La tècnica l'havia après en Estats Units amb el professor Norman Shumway, de l'Hospital Stanford Lane de Sant Francesc, que el 1959 va realitzar el primer trasplantament de cor en animals, concretament a gossos, però que no obstant això no va poder portar a la pràctica clínica en humans pels problemes de rebuig i al tractar-se d'una tècnica tan incipient.





A més, un fet menys conegut d'aquesta data és que, al mateix temps, que es va extreure el cor del donant, un altre equip de cirurgians va extirpar el ronyó dret, es va empaquetar en gel i va ser transportat a tota velocitat a l'Hospital Kart Bremen, a vint milles de distància, per trasplantar a un nen de deu anys d'edat.





Després de la cirurgia de Barnard es van intentar experiències similars en diferents països europeus, però amb pèssims resultats. De fet, el 1968 el cardiòleg Cristóbal Martínez Bordiu, marquès de Villaverde i gendre de Francisco Franco, va tractar de realitzar a l'hospital de La Paz de Madrid el primer trasplantament cardíac a Espanya, però el pacient amb prou feines va sobreviure unes hores.





De fet, després del fracàs dels primers trasplantaments molts centres van deixar de fer-ho i no es van aconseguir millorar els resultats fins a finals dels anys 70 amb la introducció de la ciclosporina, el primer fàrmac realimenti eficaç contra els rebutjos.





EL PRIMER TRASPLANTAMENT A ESPANYA, 17 ANYS DESPRÉS





Un fet que va afavorir que al maig de 1984 els cardiòlegs Josep Maria Caralps i Josep Oriol Bonín duran a terme a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona el primer trasplantament cardíac amb èxit a Espanya, ja que el pacient va sobreviure 9 mesos.





"Teníem el convenciment que havia de funcionar, de fet la tècnica de sutura és una de les més senzilles en cirurgia cardíaca", ha reconegut Caralps, per a qui l'èxit va ser possible gràcies a tot l'equip de professionals que va aconseguir evitar que es produïssin infeccions posteriors.





Al juliol d'aquest mateix any Ramón Arques, a la Clínica Universitària de Navarra, va aconseguir trasplantar amb èxit un altre cor. I al setembre d'aquest mateix any, Diego Figuera, a l'Hospital Porta de Ferro de Madrid, s'uniria al grup de pioners en realitzar a més el primer trasplantament pediàtric a Maria Dolors Ortega, quan tot just tenia 11 anys.





"Tenia molta por de tot, no sabia què passava", segons recorda aquesta pacient, que actualment té 44 anys i porta una vida normal, tot i haver rebut un segon trasplantament ja d'adulta. "Cada dia penso que estic viva gràcies a altres persones, la vida me l'han donat ells".





Des de 1984 fins a la data més de 8.000 persones s'han beneficiat d'aquest tipus de terapèutica, 427 d'ells nens. A més, les xifres de supervivència després d'un trasplantament cardíac han anat millorant amb l'experiència i són, en l'actualitat, del 80 per cent a l'any i 70 per cent als 5 anys del trasplantament. Avui dia, més de 500 pacients espanyols han viscut 20 anys o més després d'haver rebut un cor.