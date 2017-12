El programa dels Comuns estableix l'agenda social i contempla un referèndum pactat

Vicenç Navarro, Elisenda Alamany, Pablo Iglesias i Xavier Domènech, aquest diumenge





Catalunya A Comú-Podem (Cat-ECP) ha aprovat aquest diumenge el programa electoral per a les eleccions del 21-D, en què estableixen una agenda social que aposta per augmentar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de les rendes més altes i invertir un 6% del PIB de Catalunya en educació.





El candidat, Xavier Domènech, ha anunciat, en un acte de precampanya al costat de Pablo Iglesias (Podem), que l'assemblea programàtica ha aprovat el document per 517 vots a favor (96%), 11 en contra i 10 en blanc: "Moltes gràcies a tots els que heu participat en la redacció i aprovació d'aquest programa".





Domènech ha defensat que aquest programa és l'únic que realment s'aprova per aquestes eleccions després d'haver "construït des de la participació de la gent".





A més, Domènech ha augurat que serà "el programa decisiu del futur de Catalunya" perquè també la gent és la decisiva per al futur de Catalunya.





"Per això ens volen invisibilitzar. Volen fer veure que no estem", ha alertat el cap de llista dels 'comuns' per a aquestes eleccions catalanes.





AGENDA SOCIAL I MODEL EDUCATIU





El document destaca que "fa massa temps que a Catalunya l'agenda social està oblidada" i afirma que el Govern d'JxSí el suport de la CUP ha consolidat les retallades que CiU va iniciar el 2011, de manera que reivindica una agenda social.





Entre les propostes socials destaca l'eliminació dels beneficis fiscals dels sectors més privilegiats per "finançar i consolidar l'estat del benestar", pel que proposen una modificació de l'IRPF per gravar els nivells més alts i recuperar l'impost de successions.





Els 'comuns' defensen un model educatiu que "s'orienta a desenvolupar les capacitats de tot l'alumnat de manera inclusiva" i es comprometen a mantenir la immersió lingüística, revocar els acords educatius religiosos, anar disminuint els concerts als centres privats i augmentar el despesa en educació per acostar-se al 6% del PIB.





També defensen que la població catalana "ha de poder expressar-se lliurement", de manera que aposten per fer un referèndum pactat amb l'Estat.





Per fer-ho defensen que, "partint d'una proposta sorgida de l'acord entre una àmplia majoria de les forces polítiques i socials catalanes", s'impulsi al Congrés d'una 'llei de Claredat' que defineixi les condicions del referèndum i la interpretació del resultat, entre altres qüestions.





CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA





CatECP aposta per l'aplicació de la Llei 24/2015 de pobresa energètica, que va suspendre el Tribunal Constitucional (TC), per lluitar contra la pobresa energètica, i contemplen diverses mesures per "paralitzar els desnonaments i els desallotjaments del primer habitatge, així com garantir alternatives d'habitatge".





"Necessitem un veritable pacte polític en què la lluita contra els desnonaments i la protecció de l'habitatge es converteixi en la principal eina per afrontar l'exclusió social", defensa el text, al costat de propostes com el control del preu del lloguer, la creació d'un pla pel dret a l'habitatge 2018-2028 i crear mecanismes per denunciar especuladors.





A més, asseguren que treballaran per "garantir que cada poble i barri tingui un 15% de parc d'habitatge social en el 2030 distribuït territorialment".





RECUPERAR 1.500 MILIONS EN SANITAT





També es comprometen a aplicar i reforçar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que s'ha aprovat aquest any, ia establir un "sòl d'inversió social" en els Pressupostos de la Generalitat per incrementar la inversió social en les pròximes dues legislatures fins situar-la en la mitjana de la UE.





Així mateix, pretenen augmentar la despesa en salut pública perquè sigui el doble de l'actual, i prometen que durant el seu mandat recuperaran "com a mínim els 1.500 milions d'euros retallats en els últims anys i destinar-los a gestió pública".





INCENTIVAR EL RETORN D'EMPRESES





El document adverteix que en els últims mesos "la DUI per una banda i la repressió judicial i policial per una altra, han generat una enorme inestabilitat i incertesa", de manera que creuen necessari recuperar l'estabilitat i la seguretat de l'economia a través de un pla per incentivar el retorn de les empreses que han marxat de Catalunya des de l'1-O.





Els 'comuns' defensen un model econòmic basat "en la sostenibilitat i la solidaritat, que doni prioritat a les persones ia la col·lectivitat i no al benefici individual", i entre les seves propostes destaquen l'augment dels recursos destinats a la investigació, desenvolupament i innovació fins assolir l'objectiu d'un 3% del PIB al 2020.





A més, asseguren que aprovaran un pla de creació d'ocupació i igualtat d'oportunitats, que preveu la reducció de la jornada laboral i penalitzar les empreses que realitzin hores extres, i impulsar una llei per "garantir el dret a un treball digne" que superi les reformes laborals dels últims anys i reformi el sistema de pensions perquè la pensió mínima contributiva abast el salari mínim.





INDEPENDÈNCIA I NEUTRALITAT DE TV3





La candidatura també es compromet a reformar la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per a "blindar la independència, neutralitat i imparcialitat" de TV3 i la resta de mitjans públics, ja que, segons ells, les modificacions d'aquesta llei de els últims anys han accentuat la governamentalització de la CCMA.





En esport, proposa impulsar la inclusió de les dones i elaborar un protocol per promoure l'eradicació de les actituds LGTBIfóbicas i masclistes en l'esport.