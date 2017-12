La Fapac demana als partits que no busquin rèdit electoral amb la política educativa

Belén Tascón, nova presidenta de la Fapac





La nova presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), Belén Tascón, ha anunciat també que han demanat a la Delegació del Govern que el 21 de desembre sigui reconegut com a no laborable.





En una entrevista d'Europa Press, ha confiat que les polítiques socials tinguin un espai a la campanya, ha defensat que es parli de "polítiques educatives, no de política" en educació, i ha subratllat que en aquest àmbit no es pot basar el èxit en el curt termini.





Ha advertit que en ocasions s'utilitza l'escola per a altres finalitats, "per buscar un rèdit electoral o el que sigui. Res és gratis i això causa fractura", i després d'aquesta fractura s'ha d'iniciar un procés de cura perquè no s'agreugi .





Sobre les acusacions d'adoctrinament a l'escola catalana, ha recordat que del model d'escola ha sortit tot l'espectre polític català actual: "Molt adoctrinador no pot ser".





Davant les afirmacions que l'escola catalana adoctrina, ha contraposat parlar de democràcia, emancipació i feminismes, i s'ha preguntat si aspectes com la religió en la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) "no és adoctrinar".





Ha assegurat que la federació traslladarà als partits que rebutja una "educació mercantilitzadora" i advoca per recuperar els nivells d'inversió anteriors a la crisi, aprofundint en el model d'escola catalana amb una educació socialment transformadora.





I ha confiat que, després de les eleccions, es pugui abordar un debat serè i profund per anar "a les arrels" sobre l'educació, i ha admès que ara és complicat fer-ho.





"Suposo que després de les eleccions es pot obrir una finestra d'oportunitat", i ha remarcat que la Fapac també vol recuperar valors democràtics que, al seu parer, s'han perdut amb l'aplicació de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) i de la LOMCE.





21D, JORNADA NO LABORABLE





La Fapac ha portat aquesta setmana al registre de la Delegació del Govern a Catalunya prop de 40.000 signatures recollides per demanar que el 21 de desembre, dia de les eleccions a Catalunya, sigui reconegut com a no laborable en tots els sectors.





La federació, que va tenir la campanya activa durant dues setmanes, va assegurar que aquestes eleccions se celebren en un context de "anormalitat democràtica" i que reconèixer aquest dia com a no laborable ajudaria a que la jornada transcorregués amb una major normalitat.