Interior envia a 50 policies nacionals per escortar als candidats constitucionalistes

Agents de la Policia Nacional





El Ministeri de l'Interior enviarà en els pròxims dies a Catalunya a mig centenar de policies, per escortar als candidats de partits constitucionalistes durant la campanya electoral que arrenca aquest dilluns.





Fonts policials han confirmat a l'agència Efe aquesta informació que es produeix dos dies després que uns desconeguts pengessin en un pont de la C-17 a l'altura de Malla (Barcelona) 07:00 ninots de cap per avall, alguns d'ells amb logotips de Cs, PSC i PP.





Els Mossos han obert una investigació per intentar identificar les persones que van penjar aquests ninots al pont, on també es llegeix una pintada en què es demana la llibertat dels "presos polítics". Aquests 50 policies s'uniran a altres 200 agents, majoritàriament dels Mossos d'Esquadra, que ja actuen com escortes a Catalunya.





La finalitat d'aquests agents no serà només donar protecció als candidats dels partits constitucionalistes (PP, PSOE i Ciutadans) durant la campanya electoral, sinó també als líders nacionals que es desplaçaran a aquesta comunitat autònoma per participar en actes i mítings polítics.