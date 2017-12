Junts per Catalunya, obre seu pròpia i passa del PDeCAT

"De fora vindrà qui de casa ens tirarà" diu un refrany popular. Una cosa semblant està succeint a l'antiga CDC, el PDeCAT, i ara, per raons electoralistes Junts per Catalunya. Tota una metamorfosi perquè les urnes no castiguin al partit que va fundar Jordi Pujol.





Les lluites internes que està vivint el PDeCAT, moltes, són senzillament pel control del partit i per la línia política que ha de marcar el seu present i sobretot el seu futur. La solució està estretament relacionada amb els resultats que s'obtinguin el 21D.





L'expresident fugit, el que no volia ser candidat, Carles Puigdemont, per fer la punyeta a uns quants, ha decidit que vol ser de nou president de la Generalitat. Decisió que no va agradar en el seu partit i tampoc a ERC. La mesura va ser presa de manera unilateral, el mateix que la composició de la llista. Es creu amb dret a decidir també en el seu partit, on molt pocs el tenen per un líder i home de partit.





En la composició de les llistes, el PDeCAT es va dur una altra punyalada per l'esquena de Puigdemont. La llista no agrada a la majoria dels pesos pesants del partit, ni tampoc als "nous dirigents". Però donada la urgència, l'únic que han pogut fer és empassar i donar la imatge externa que no passa res i tots estan units al voltant de la figura del candidat, que campa al seu aire, té les seves pròpia estratègia, i no sol consultar al seu partit, si no al seu grup de "campanya".





Ara, acaben d'inaugurar seu específica de Junts per Catalunya, fora del partit mare. És una manera de desmarcar-se de ell, donar la imatge que són una cosa a part que lidera Puigdemont amb la companyia de Jordi Sánchez. I perquè sigui més evident l'estratègia de marcar distàncies amb el PDeCAT.





Eduard Pujol el portaveu de la candidatura i exdirector de Rac1 li diu a la Marta Pascual que "les decisions del grup de Junts per Catalunya les prendrà el grup parlamentari, això sí escoltant a tots". ¿Què hi fa la Marta Pascual i el seu partit ?. ¿Per pagar la campanya, treballar i callar la boca ?.





El dia 22, depenent dels resultats, la batalla per controlar les negociacions de cara a uns possibles pactes va deixar a uns quants morts en el camí. Puigdemont, no només està causant problemes ara, sinó que els causarà després de les eleccions. Li deixaran fer o se n'anirà no se sap a on ?. Tot és possible, en aquesta història rocambolesca, on els que vénen de llogaters, volen fer fora de casa als seus propietaris.