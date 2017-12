El PDeCAT lligarà curt a Puigdemont després de l'21-D

Puigdemont desferma les ires dins del seu propi partit.





Tot i que la intenció de l'PDeCAT era donar un gir de 180 graus i tornar a la moderació, la formació hereva de Convergència va permetre a Puigdemo nt confeccionar una llista personalista i plena d'independents. Però les concessions finalitzaran després del 21D, segons va anunciar la seva coordinadora general, Marta Pascal.





La número dos del PDeCAT va advertir a Puigdemont que, un cop superat el 21-D, "les grans decisions d'estratègia, de pactes electorals, de direcció política i de votacions les prendrà la direcció de l'PDeCAT".





L'avís -realitzat a través d'una entrevista al diari Ara- arriba després que Puigdemont amenacés amb convertir els comicis autonòmics convocats en aplicació de l'article 155 de la Constitució en "una segona volta de l'1-O".





El PDeCAT va ser la primera a abandonar la via unilateral i en reconèixer que portar a la pràctica la ruptura amb la resta d'Espanya era una quimera d'impossible aplicación.Sin això, la nova Convergència s'ha topat amb un Puigdemont aferrat a la radicalitat. I mentre observa com, Oriol Junqueras promet mantenir-se dins de la llera constitucional si li permeten sortir de presó i com el discurs d'ERC es modula per guanyar la centralitat del bàndol independentista.





Per aquests motius a partir del 22 de desembre, Pascal vulgui recuperar les regnes per reconquerir el catalanisme moderat i allunyar d'una vegada de la CUP que, igual que Puigdemont, advoca per "fer efectiva la república catalana en base als resultats de l'1 -0 ".





L'advertència de Pascal és l'enèsim enfrontament públic entre la candidatura d'Puigdemont i el PDeCAT, quan encara no ha començat la campanya electoral.





La primera divergència va ser, la no inclusió de la coordinadora general de la nova Convergència a les llistes de Junts per Catalunya.





El segon xoc va arribar quan va transcendir que el PDeCAT només aportarà a la campanya de Puigdemont els recursos marcats per llei. És a dir, la subvenció per cada diputat i el percentatge corresponent per vots i electors aconseguits en les eleccions del 27 de setembre del 2015.





Tampoc Junts per Catalunya utilitza la seu del PDeCAT per ordir la seva estratègia electoral. La candidatura de l'ex president s'ha fet amb una caserna general propi.