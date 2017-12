El 14 de desembre el jutge belga decidirà sobre l'extradició de Puigdemont i els exconsellers

Puigdemont i exconsellers a Brussel·les









El jutge del tribunal belga de primera instància que ha de decidir sobre l'extradició de l'expresident català Carles Puigdemont i els seus quatre exconsellers anunciarà la seva decisió el proper 14 de desembre, segons han anunciat els advocats de la defensa.





La Fiscalia de Brussel·les ha reiterat en la vista celebrada aquest dilluns que avala l'extradició dels polítics catalans per quatre dels cinc delictes que els imputa l'Audiència Nacional -tots menys el de prevaricació- mentre que la defensa ha argumentat que "no ha de pertocar a l'extradició per que els fets reprovats no són punibles a Bèlgica" i que si fossin extraditats es posaria en risc el respecte als seus drets fonamentals.





La vista al Tribunal de primera instància de Brussel·les per decidir sobre el lliurament a les autoritats espanyoles l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels quatre exconsellers que l'acompanyen ha començat al voltant de les 09:00 hores i ha acabat poc després del migdia.





"Tots es troben ja a l'interior i l'audiència començarà en uns minuts", han informat fonts policials, que han indicat que la compareixença podria durar hores i que a la seva conclusió els advocats de la defensa compareixeran davant els mitjans.





La Policia belga ha posat en marxa un important dispositiu de seguretat que ha impedit veure als cinc polítics catalans arribar a la seu del tribunal i que manté als mitjans de comunicació i curiosos a distància de l'edifici.





Tot i que el jutge de la Cambra del Consell de Brussel·les (tribunal de primera instància) podria prendre una decisió aquest mateix dilluns, la mateixa Fiscalia ha avisat que això és poc probable i que s'espera que el magistrat anunciï una nova data, ja sigui per informar de la seva decisió o per celebrar una nova vista.





La cita d'aquest dilluns és la segona vista de Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Toni Comín davant del jutge neerlandès que porta el cas, després d'una primera audiència el passat 17 de novembre.





Llavors, el Ministeri Públic belga va avalar executar les cinc ordres europees de detenció i lliurament (OEDE) per tots els delictes que se'ls imputa --incloent els de rebel·lió i sedición-- excepte el de prevaricació.





Els advocats dels polítics catalans, per la seva banda, exposaran aquest dilluns al·legats "molt extensos" que van des qüestionar que els delictes que se'ls imputa a Espanya tinguin el seu encaix en l'ordenament jurídic belga (doble incriminació) fins a sostenir que si són lliurats s'enfrontaran a un judici "polític" i "mancat de garanties".