Bé, aquesta vegada. sembla que aquesta vegada va de debò. El Congrés dels Diputats ha decidit que el Pazo de Meirás torni als seus legítims propietaris, és a dir, als gallecs de Sada i els seus voltants, que són els que van pagar i fins van perdre les seves terres perquè el general Franco es quedés amb la casa de camp d'Emilia Pardo Bazán.





No se si la llei expropiarà els Franco, ni m'importa. El gest de la majoria del Parlament espanyol votant contra aquesta injustícia històrica, omple la meva ànima de gallec d'assossec humà, que es quedarà definitivament en pau, quan tinguem una resolució definitiva que converteixi l'escenari de tants estius del dictador en un lloc de culte per la memòria històrica d'aquells que van ser vilment assassinats o perseguits durant la "Longa Noite de pedra" que ens va descriure en un bell llibre de poemes Celso Emilio Ferreiro.





Si l'Ajuntament de Sada s'encarrega aviat de regular les visites al Pazo, segurament vindré des de Barcelona a veure les estances d'un edifici que des de nen vaig contemplar des de l'exterior i que en els 67 anys de vida que tinc mai vaig poder veure per dins com altres tants paisans de diverses generacions. Diuen que els austríacs van expropiar la casa de Hitler fa ja bastants decennis. Aquí no ha estat possible esmenar aquesta barbaritat històrica de Meirás encara, però com mai he perdut la fe, estic segur que aquesta vegada va la vençuda per molts amics que li quedin a la família de Franquito i arguments legals que esgrimeixen els barruts de les seves hereus. S'ha acabat, no el que es donava, sinó el que es robava. Només queda convertir el Valle de los Caídos en un altre Memorial i treure d'allà les restes de Dictador i col·locar-los al cementiri del Pardo al costat dels de la seva esposa Carmen.





A partir d'aquest moment, ens sentirem tots una mica més iguals davant la llei i davant la història. Si a més desenterrem i tornem als seus parents als republicans que estan enterrats a les cunetes i en les fosses comunes, els nostres avis deixessin de riure de nosaltres per haver trigat tant de temps a fer-los justícia.





Feijóo, posa't les piles i fes possible que aviat puguem entrar en Meirás, marca't un "Gürtel" i demana-li a Rajoy un jutge o jutgessa que agilitzi els tràmits. I si no saps com, pregunta-li-al seu Ministre Catalá, que t'explicarà en viu i en directe el de la separació de poders, que és el que es diu en aquests casos de màxima dificultat. Digues-li que sí, que val i després deixa que els esdeveniments vagin col·locant cada cosa al seu lloc. I si et faltés valor, estimat President, per afrontar aquest repte de tornar al teu poble el Pazo que li van arrabassar, recorda aquella frase de Donya Emilia Pardo Bazan que diu:





"Hi ha en la vida moments suprems en què el sentiment, ocult llargues hores, s'aixeca rugent, i avassallador, i es proclama amo d'una ànima".





Doncs això, Don Alberto, que els d'Orense som així de valents.