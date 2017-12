La defensa del Barça, en escac

Els problemes s'amunteguen a la defensa blaugrana





El Barça està sorprenent a tothom aquesta temporada. No ha perdut un sol partit en cap de les tres competicions. Està líder a la Lliga, classificat com a primer a la Champions ia vuitens de Copa del Rei.

MÉS INFORMACIÓ Futbol o obsolescència programada





Valverde no juga sempre bonic, però és efectiu com ningú. Literalment, no perd. I això que el club ve d'un dels estius més convulsos de la història recent amb la sortida de Neymar i els dubtosos fitxatges crispant a l'afició.





Tot i això, les temporades són molt llargues i, tot i que Paulinho sigui titular reiteradament, Alcácer estigui a bon nivell i Denis Suárez comenci a florir, la defensa segueix sent el punt més fluix de l'equip, i ara més.





UMTITI





El francès està en un moment escandalós de forma, en la conversa dels millors centrals del món ara mateix. Tanmateix, en la jugada més desafortunada del cap de setmana, es va lesionar mentre perseguia Aspas en el partit davant el Celta, deixant-lo inevitablement sol i propiciant l'empat a 2.





La lesió de Umtiti deixa el Barça amb Piqué i Vermaelen com dos únics centrals, ja que Mascherano encara segueix lesionat. En aquest sentit, Valverde ha deixat clar que no vol fitxar ningú per la saga aquest hivern.





CAS MASCHERANO





L'argentí, quart capità del FC Barcelona, està en la seva temporada menys productiva. Es va lesionar fa un mes, aproximadament, i amb prou feines ha jugat estones en partits assenyalats, acusant els seus 33 anys.





És per això que el 'jefecito' no ha dubtat a posar-se en contacte amb el club i informar-li que vol abandonar el Barça al gener. Això encara deixa a la defensa més delicada, ja que Umtiti té per a dos mesos.





Des del club asseguren que la petició de Mascherano es va produir dies abans de la lesió del gal, de manera que la principal missió del FCB és fer que l'argentí reconsideri la seva marxa, ja que gaudiria de bons minuts fins a mitjans de febrer.





VERMAELEN AGRADA





De fet, és totalment injust que s'hagi qüestionat la qualitat d'un jugador que, simplement, no ha tingut temps de demostrar res. L'únic problema del belga és la seva propensió a les lesions: és per això pel que ha estat enterrat a la banqueta blaugrana i ha sortit fins i tot cedit.





No obstant això, la situació ha forçat a Valverde a posar-ho titular en partits tan importants com el de Mestalla, i estan tots molt contents amb el seu rendiment.





L'esquerrà sempre ha tingut molta tècnica, no li crema la pilota als peus i, a més, és molt correcte tàcticament. Això sí, ha d'estar al 100% físicament.





OPCIÓ MINA





El Barça té un precontracte amb Yerry Mina, la promesa sud-americana de Palmeiras. Pel que sembla, falta la confirmació oficial per posar data a la incorporació del central cafeter.





El 'Txingurri' ja ha dit que no va a fitxar a ningú perquè no vol que es d'un nou "cas Bartra", és a dir, un central jove molest per no tenir minuts que acaba anant-se.



Per això, tot i ser una de les promeses sud-americanes i ser elegit en l'onze ideal de la passada temporada del futbol brasiler, el portentós futbolista de gairebé 2 metres haurà d'esperar.