Reaccions al manteniment de presó per a Junqueras, Forn i 'els Jordis'

Inés Arrimadas respecta la decisió del TS









La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha manifestat el seu respecte a la decisió del jutge del Tribunal Suprem de mantenir en presó provisional a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i als líders de l'ANC i Òmnium cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i de fixar llibertat sota fiança per a la resta de exconsellers empresonats.





Arrimadas ha conegut la decisió del magistrat Pablo Llarena mentre participava a Los Desayunos d'Europa Press i ha subratllat que des del seu partit es mostren "respectuosos" amb les mesures adoptades per Llarena, com també ho serien si hagués adoptat decisions diferents.





La candidata a presidir la Generalitat no ha valorat quina influència pot tenir aquesta decisió en els comicis al Parlament del 21 de desembre i ha subratllat que Cs pensa més en el que van a fer ells, en com van a explicar als catalans el projecte que proposen per a aquesta comunitat.





"Si deixem de pensar en el que farà Junqueras i pensem en el que farem nosaltres, guanyarem", ha mostrat el seu convenciment abans de conèixer la decisió judicial.





De la mateixa manera s'ha pronunciat el president de Cs, Albert Rivera, que ha dit: "nosaltres ni pressionem als jutges, ni envoltem el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ni pressionem als fiscals".





Coincidint amb l'inici de la campanya electoral de cara a les eleccions a Catalunya del 21 de desembre, Rivera ha comentat que "tots els lliures d'imputacions" podran fer campanya, encara que no ha volgut entrar a valorar si això suposarà major mobilització en l'electorat.





Sobre els dirigents que seguiran a la presó, Rivera ha indicat que aquells amb sospita de delictes tan "greus" com malversació i sedició "tindran més complicat" participar en la campanya. "Han decidit cometre possibles delictes", ha resumit el president taronja.





La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha criticat la decisió del jutge i l'ha atribuïda al fet que l'Estat tem que ERC guanyi les eleccions: "Junqueras està a la presó perquè li tenen por". "Estan pagant un preu polític per l'èxit del referèndum de l'1 d'octubre", ha afegit.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que la decisió "més aviat sembla que vol criminalitzar una determinada opció política", després que hagi optat per mantenir a la presó membres del Govern cessat i capdavanters independentistes per possible reiteració delictiva en veure'ls vinculats a una explosió violenta, segons la decisió judicial.









El candidat del PSC a les eleccions del 21 de desembre, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dilluns que és una "mala notícia" que el Tribunal Suprem (TS) hagi decidit mantenir a la presó provisional als consellers cessats Oriol Junqueras i Joaquim Forn, així com a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





Ho ha assegurat aquest dilluns en la conferència-col·loqui de Barcelona Tribuna organitzada per 'La Vanguardia', Associació Espanyola de Directius (AED) i Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, que ha estat presentada per l'advocat i constitucionalista Miquel Roca.





Iceta ha recordat que sempre ha qualificat de desproporcionada la mesura cautelar d'empresonar els representants sobiranistes, i el fet que quatre d'ells segueixin a la presó "és una mala notícia perquè no produeix el resultat que molts havien desitjat".





Tot i així, ha dit que s'alegra que la resta d'empresonats hagin quedat en llibertat sota fiança: "Però s'hauria d'haver estès al conjunt de consellers i també a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart".









El candidat de CatECP a la Presidència de la Generalitat, Xavier Domènech, ha criticat que és "absolutament injust" que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi acordat mantenir les presons preventives a Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart.





"Absolutament injust mantenir uns empresonaments provisionals que no s'haurien d'haver produït mai", ha publicat en un apunt de Twitter.









FORCADELL: NO PARAREM FINS QUE ESTIGUEU LLIURES





La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha criticat que segueixin a la presó Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart: "No pararem fins que estigueu lliures", ha dit en Twitter.









"Us volem a casa. Convertirem la tristesa en energia i no pararem fins que estigueu lliures. Raül, Josep, Dolors, Carles, Meritxell i Jordi, benvinguts a casa, tenim moltes ganes d'abraçar-vos. #llibertat", ha destacat Forcadell.