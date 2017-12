CaixaBank destaca l'"envejable" cartera de sòl d'Aedas Homes, valorada en més de mil milions

David Martínez dirigeix Aedas Homes





CaixaBank estima que Aedas Homes està recolzada per una "envejable" cartera de sòl que els analistes de l'entitat valoren en 1.071 milions d'euros i en 946 milions d'euros el nou catàleg de sòl.





Caixabank, que ha iniciat la cobertura del valor amb una recomanació de compra i un preu objectiu de 38,10 euros (el que implica una revaloració propera al 30% sobre el preu de tancament de divendres), considera que la signatura dirigida per David Martínez està ben situada per beneficiar-se de les encoratjadores perspectives per al sector immobiliari, per la seva exposició a cinc regions i un banc de sòl equivalent a 13.000 habitatges.





En concret, creu que el beneficia el moment pròsper que travessa el sector, on es registra un augment en la venda d'habitatges i un creixement dels preus, afavorits pel bon context de l'economia espanyola, amb estimacions de creixement del PIB per sobre de la mitjana europea, una desocupació a la baixa i un augment de les rendes disponibles.





Els experts de l'entitat valoren que Aedas Homes sigui un 'pure player' al mercat residencial, un dels pocs vehicles purs per aprofitar la recuperació del sector immobiliari a Espanya, amb un banc de sòl 100% 'fully permitted'.





Segons Caixabank, si l'acció de la promotora controlada pel fons nord-americà Castlelake cedeix un 9% des de l'OPV és principalment per la inestabilitat a Catalunya, si bé les dades de negoci actualitzades per la companyia a octubre confirmen que no es deixa sentir un impacte rellevant per aquesta causa, amb un 50% de prevendes sobre el total d'1.400 habitatges llançades a tot Espanya.





Els analistes afirmen que el 'gap' de cotització amb Neinor Homes tendirà a esvair progressivament a mesura que Aedas Homes vagi donant visibilitat a les operacions en marxa.