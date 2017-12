Un jutge de Sabadell citarà tres comandaments de Mossos per presumpta inacció en un col·legi l'1-O

Investiguen la presumpta inacció de Mossos l'1 d'octubre









El Jutjat d'Instrucció 2 de Sabadell (Barcelona) ha demanat al Cos dels Mossos d'Esquadra que identifiqui l'inspector i subinspector responsables de la Sala Regional del Complex Central i al cap de la comissaria de Santa Perpètua de Mogoda i els citarà com investigats dins unes diligències per presumpta desobediència l'1-O a un col·legi concret.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), aquest jutjat investiga, com a conseqüència d'una denúncia d'un particular, el comportament concret de presumpte incompliment del deure de perseguir delictes dels mossos que van actuar al col·legi Pere Calders de Polinyà (Barcelona).





Dins d'aquesta investigació, que es circumscriu a un sol centre educatiu, han declarat com investigats dos agents que van actuar en aquest centre el dia del referèndum, i després de la seva declaració, el jutge ha demanat identificar els tres comandaments de Mossos i la persona que exercia les funcions de direcció del centre entre el 27 de setembre i l'1 d'octubre en un termini màxim de cinc dies.





Un cop identificades aquestes persones, se'ls citarà perquè prestin declaració en qualitat d'investigats, per un possible delicte de desobediència a l'autoritat judicial.





En el cas dels tres comandaments de la policia catalana, el jutjat també sol·licita que, al més aviat possible i en tot cas en un termini màxim de cinc dies, remetin al jutjat còpia de les instruccions que per escrit s'haguessin lliurat als agents per la seva actuació en relació al referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.





Arran de l'1-O, més d'una desena de jutjats de tot Catalunya han obert diligències per denúncies contra mossos per desobediència a l'1-O.