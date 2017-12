Els ingressos dels hotels de Barcelona cauen un 12,5% a l'octubre

Cau l'ocupació hotelera a Barcelona









L'ingrés mitjà per habitació disponible (RevPar) dels hotels de Barcelona es va reduir un 12,5% a l'octubre respecte al mateix mes de l'any passat, fins als 117 euros, el que es deu principalment al descens de l'ocupació, el 9% , fins al 79,5%, la més baixa en un mes d'octubre des de 2008, mentre que el preu mitjà diari va baixar un 3,8%, fins als 147,2 euros.





Així ho constata el Baròmetre del sector hoteler a Espanya de Magma HC i STR, elaborat a partir d'una mostra d'uns 200 hotels catalans --153 a Barcelona-- i presentat aquest dilluns en roda de premsa pels socis directors de Magma HC, Albert Grau i Bruno Hallé, i el 'market manager' de STR a Espanya, Javier Serrano.





Serrano ha destacat que entre gener i setembre, Barcelona "estava batent rècords" en els tres indicadors principals: l'ocupació creixia un 3,3% respecte al mateix període de 2016, fins al 81,1%; el preu mitjà diari creixia un 11,5% (149 euros), i l'ingrés mitjà per habitació disponible acumulava un creixement del 15,1%, fins als 120,9 euros.





Ha afirmat que l'atac terrorista del 17 d'agost pràcticament no va tenir impacte, però que sí que s'han registrat caigudes durant el mes d'octubre, el que ha atribuït principalment a la incertesa política, tot i que també ha assenyalat que a l'octubre de l'any passat Barcelona va acollir tres congressos importants, el que pot haver tingut alguna cosa d'impacte en la baixada de l'ocupació.





"Estem perdent la força acumulada", ha alertat Serrano, que ha destacat que Barcelona ha passat de registrar un 15% de pujada en el RevPar en l'acumulat fins a setembre a un 11,6% en l'acumulat fins a l'octubre (120,49 euros ), mentre que l'ocupació s'ha reduït el creixement fins al 1,9% (80,9%) i el preu mitjà diari acumula un creixement del 9,5% entre gener i octubre, amb 148,86 euros.





Quant a les dades preliminars del mes de novembre, es preveu una caiguda del 10,2% en l'ocupació respecte a novembre de l'any passat; del 2,1% en el preu mitjà diari, i del 12,1% en ingressos per habitació disponible.

De cara als pròxims mesos, ha afirmat que "depèn del grau d'inseguretat que la demanda percebi", pel que ha considerat que serà clau el que passi després de les eleccions.





MÉS IMPACTE AL LUXE





Els hotels del centre de la ciutat de Barcelona -on s'acumulen els hotels de luxe- són els que van registrar una caiguda més important dels ingressos a l'octubre, del 17,8%, seguits dels establiments de la costa catalana, amb un descens del RevPar del 16,6%, principalment a causa de la caiguda de l'ocupació i no tant a una baixada de preus.





Per categories, els hotels econòmics són els que menys van patir l'impacte negatiu, mentre que en els de luxe, va caure l'ocupació (al voltant del 70%, mentre que la resta registren ocupacions d'al voltant del 80%), però es va mantenir el preu mitjà diari en els 314 euros.





Màlaga i Madrid van superar en ocupació a Barcelona a l'octubre, però el preu mitjà diari dels hotels de la capital catalana segueix sent el més elevat.





CONJUNT D'ESPANYA





En el conjunt d'Espanya, l'ocupació mitjana entre gener i octubre es va situar en el 76%, un 0,8% més que en el mateix període de l'any passat i un 3% més que la mitjana europea; el preu mitjà diari va créixer un 8,6% fins a 116 euros --quatre euros més que la mitjana europea i 20 euros més que abans de la crisi--, i el RevPar va créixer un 9,4%, fins a 89 euros de mitjana.





Serrano ha explicat que el creixement de l'ocupació no arriba a l'1% aquest any perquè s'estan recuperant destinacions competidores del nord d'Àfrica i Europa, i també causa d'un altre tipus d'allotjaments com Airbnb.