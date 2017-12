El jutge dóna de termini fins a l'11 de desembre per tornar els 44 béns de Sijena a Aragó

El jutge ordena tornar els béns de Sixena









El jutge Antonio Martín, titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca, ha ordenat que el Museu de Lleida torni les 44 obres artístiques del Reial Monestir de Villanueva de Sijena (Osca) el dilluns 11 de desembre "si no haguessin estat lliurades amb anterioritat".





En una providència datada de l'1 de desembre i feta pública aquest dilluns, el jutge acorda que la Guàrdia Civil, en coordinació amb el Govern d'Aragó, executi el pla de seguretat necessari per portar "a bon port" aquesta decisió, "proporcionant seguretat al personal encarregat de la retirada dels béns i del seu trasllat", així com per fer complir l'acordat, autoritzant per a això" tota intervenció "per fer-ho.





El jutge assenyala que s'exigeix la col·laboració i l'auxili de la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra "si cal", en compliment de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat.