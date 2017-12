EnComúPodem i Podem recorren al TC el 155

EnComúPodem, contra el 155













El portaveu de EnComúPodem al Congrés i candidat a la Presidència de la Generalitat, Xavier Domènech, ha explicat aquest dilluns que la seva formació ha pres la decisió de recórrer davant el Tribunal Constitucional l'aplicació de l'article 155 a Catalunya per l'ús "fraudulent" que , al seu judici, ha fet el Govern central del mateix, tant per la seva tramitació com pel seu contingut.





Així ho ha assegurat en una roda de premsa al Congrés, en què ha concretat que el recurs que han presentat els 'comuns' amb l'ajuda dels seus socis del grup confederal de Units Podem impugna l'acord aprovat pel Senat el 27 de octubre, amb el qual es va autoritzar el Govern central a aplicar el 155, i també l'acord aprovat prèviament pel Consell de Ministres el 21 d'octubre.





"El PP està utilitzant eines coercitives de manera fraudulenta per imposar-allà on la gent no el vota", ha denunciat el cap de llista de CatECP, qui entén que el Govern central s'ha extralimitat al llarg de tot el procediment d'aplicació de l'155.





En aquesta línia, Domènech ha assegurat que tot i que el 155 "permet enviar instruccions concretes de compliment als Govern de les comunitats autònomes i assumir algunes funcions executives", no preveu "dissoldre el Parlament o el mateix Govern de la Generalitat".





"Aquesta no és l'aplicació del 155 sinó de facto la modificació de l'Estatut de Catalunya i de l'autogovern. És la ruptura de tots els pactes previs a la pròpia Constitució", ha lamentat l'encara diputat de EnComúPodem.





"NO PODEN LEGITIMAR ACTUACIONS QUE LA CONSTITUCIÓ PROHIBEIX"





En el seu text, els 'comuns' expliquen que "resulta manifest que a partir de l'article 155 no poden legitimar actuacions que la pròpia Constitució prohibeix o sotmet a requisits propis, com ara la imitació de drets fonamentals", en referència als decrets aprovats pel Govern central després de rebre l'autorització del Senat , amb els quals va cessar al Govern, va dissoldre el Parlament i convocar eleccions per al 21 de desembre.





En concret, consideren que l'autorització al Govern central aprovada pel Senat el 27 d'octubre per posar en marxa el 155 "excedeix de les possibilitats que es deriven" d'aquest article, "ja que afecta institucions que no poden ser objecte de la mateixa, assenyaladament al Parlament de Catalunya, i sotmet a les institucions de la comunitat a un règim jurídic incompatible amb el principi i contingut constitucional de l'autonomia ".





No obstant això, EnComúPodem creu que l'"ús fraudulent" d'aquesta via va començar ja el 21 d'octubre, quan el Govern va posar en marxa aquest procediment sense haver-se vist desatès, al seu parer, la seva "requeriment previ" al ja expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.