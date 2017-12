Autoritzen la venda de la filial hotelera de Banc Sabadell a Blackstone per 631 milions

Autoritzen la venda de la filial hotelera de Banc Sabadell a Blackstone









La Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha autoritzat en primera fase la venda de la filial hotelera de Banc Sabadell, HI Partners, al fons d'inversió nord-americà Blackstone per 630.730.000 d'euros.





En concret, l'operació, que es va tancar el passat 17 d'octubre i amb la qual Banc Sabadell obté una plusvàlua neta de 55 milions d'euros, va consistir en la venda del 100% del capital de la plataforma de gestió hotelera HI Partners Holdco Value Added a Halley Holdco, entitat controlada per fons assessorats per filials de The Blackstone Group.





La cartera de HI Partners VA inclou sis hotels a Canàries, dos a Andalusia, dos a la Comunitat Valenciana i dos més a Catalunya, mentre que la Comunitat de Madrid i Balears alberguen un establiment cadascuna.





La venda, en la qual el banc que presideix Josep Oliu va estar assessorat per Lazard, generarà, a més, 22 punts bàsics sobre la ràtio de capital CET 1 de Banc Sabadell a 31 de desembre de 2017.





La decisió de l'entitat de desinvertir en aquesta filial respon a un moment d'elevada demanda per part dels inversors que permet al banc centrar-se en el desenvolupament del seu Pla Estratègic 2018-2020, segons va comunicar l'entitat l'octubre.