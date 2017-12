Barcelona acollirà el Congrés Mundial d'Hospitals al 2020

Amb una assistència estimada de mil participants.





Barcelona ha estat escollida per acollir la 44a edició del Congrés Mundial d'Hospitals, impulsat per la International Hospital Federation (IHF) i que tindrà lloc del 3 al 5 de novembre del 2020.





En aquesta ocasió, la Unió Catalana d'Hospitals serà qui s'encarregarà de l'organització de l'esdeveniment.





L'acte servirà per aprofundir en les necessitats de la població i els reptes del sector en un futur recent, entre els quals destaca especialment la transformació digital en l'assistència sanitària.





En aquest sentit, l'experiència digital del pacient, què pot aportar l'eHealth als treballadors sanitaris, oportunitats i riscos del Big Data o salut mòbil i wearables seran alguns dels aspectes que es tractaran.





D'altra banda, la integració de l'atenció sanitària i social, en què Catalunya és un referent, ha despertat especialment l'interès dels organitzadors, així que aquest serà un altre dels temes clau que s'abordaran al congrés.





La trobada servirà, així mateix, per donar a conèixer a nivell internacional com funciona i com està organitzat el sistema sanitari català.





Aquest esdeveniment és una excel·lent oportunitat per a Barcelona, ja que permetrà situar la ciutat com a referent en gestió sanitària.





A més, fent un càlcul estimat del que comportaria l'organització del congrés i de la despesa que realitzarien els 1.000 participants que es preveu que assisteixin, s'estima que els ingressos que aquest acte podria suposar per a la capital catalana superarien els tres milions d'euros.





ATENCIÓ SANITÀRIA





El congrés reunirà experts de tot el món en la gestió de l'atenció sanitària, directius d'hospitals i especialistes en polítiques d'aquest àmbit, tendències, solucions financeres, prestació de serveis, formació i tecnologia.





L'organització del congrés compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut, l'Ajuntament de Barcelona, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Societat Catalana de Gestió Sanitària, el Col·legi de Metges de Barcelona, l'Agència Catalana de Turisme i Barcelona Turisme.





Totes aquestes entitats van avalar la presentació de la ciutat com a candidata a acollir l'esdeveniment.

El Congrés Mundial d'Hospitals s'impulsa des de la International Hospital Federation, un espai internacional per compartir coneixement i experiències que treballa a favor de la sostenibilitat dels sistemes de salut.





Aquesta plataforma també contribueix a donar visibilitat a experiències de gestió en l'àmbit de la salut i aposta per la professionalització de la gestió sanitària com un element clau per a la millora dels sistemes de salut i l'atenció a les persones.





La Unió és una associació d'entitats proveïdores de serveis sanitaris i socials formada per 113 entitats que aglutinen més de 500 centres, que generen uns 60.000 llocs de treball.









La missió de l'entitat és servir als associats defensant els seus interessos i influint en la millora del model sanitari i social català, en benefici de la societat.