Els VTC necessitaran una autorització per circular per Barcelona

Complementària a la llicència.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que han iniciat el procés perquè els vehicles de lloguer amb conductor (VTC), que usen empreses com Uber i Cabify, requereixin una autorització per circular pel territori metropolità, complementari a la llicència, que no depèn de l'Ajuntament.





Colau ha signat un decret aquest dilluns per iniciar el procés per elaborar un reglament, que preveu que pugui aprovar-se definitivament entre febrer i març emparant-se en competències sobre trànsit i contaminació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMP).





El reglament ha d'establir que els VTC, encara que tinguin llicència, hagin de sol·licitar una autorització a l'AMB per poder circular en els seus 36 municipis.





Així, s'atorgarà o no en funció de si el servei ja està cobert i amb la intenció que es compleixi la proporció fixada per llei estatal d'un vehicle VTC per 30 taxis.





"No podem decidir si es donen llicències o no, no és la nostra competència, però sí que podem exigir una autorització prèvia metropolitana", ha assegurat Colau.





Sobre el reglament, el sector, entitats i grups polítics podran fer aportacions abans de la seva aprovació inicial, que preveu que pugui abordar al gener en el ple de l'AMB, per després fer-ho de forma definitiva al febrer o març.





ELS VTC S'HAN DUPLICAT





A l'àrea metropolitana operen uns 10.500 taxis i unes 800 llicències VTC, que pràcticament s'han duplicat en els últims anys.





I ja se supera la proporció d'un VTC per 30 taxis, així aquests podrien sumar 3.000 més a Catalunya mitjançant sentències judicials que resolen peticions sol·licitades per un buit legal, ha recordat Colau.





ASSOCIACIONS DE TAXISTES





Diverses associacions de taxistes han assistit a la trobada, després del qual el president de l'Agrupació Taxi Companys Luis López ha ressaltat que han treballat amb altres administracions després de no obtenir solucions del Ministeri de Foment.





Així López ha dit que aquesta mesura representa un "punt d'inflexió" encara que només en territori metropolità, pel que ha invitat altres municipis a impulsar iniciatives similars.





Des Elit Taxi, Alberto Álvarez ha augurat que la mesura serà recorreguda i ha garantit que el sector del taxi "seguirà en peu de guerra".