La Catalunya real

Aquesta Catalunya és la que insisteix, tossuda i inquieta, en què les ferides del recent passat encara no s'han tancat, i que, en conseqüència, els resultats electorals seran molt semblants, perquè als votants dels que es van saltar la Constitució , els importa una figa que els hagin enganyat i que els seus "herois" pateixin presó o siguin acusats de malversació de cabals públics.





Tampoc els afecta que a la Guàrdia Civil els hagin pres el pèl seus caps i els mossos, i que ara mateix s'estiguin trencant l'esquena per demostrar que un grup de presumptes delinqüents amagats després d'una estelada, es van posar d'acord per generar un cop de estat, venent-nos a tots una ÍTACA inexistent, des de la que volien apropiar-se del poder per al seu benefici particular i de tots els seus amics i parents.





I per si fos poc aquesta desgràcia, a l'altra banda del carrer, circula al mateix temps una altra marabunta humana de rancor contra tot el que no és uniforme o constitucionalment correcte, com si la veritat de la gent, passi per un sol tub, que despersonalitzi i ens retorni al passat més negre i superat.





I en aquestes estem, fins que ens despertem el dia de la Loteria i descobrim que la majoria dels premis grossos es queden, com sempre, a Madrid, que és també el lloc al qual han emigrat dues mil de les empreses catalanes amb la cua entre les cames, a la recerca de supervivència i de la protecció de l'omertà centralitzadora.





De moment, entrem en campanya electoral en una Catalunya divideixi en dos, amb poques esperances per als que clatell vam voler el xoc de trens que, al final, ens ha destrossat el futur dels nostres fills, i que diguin el que diguin uns i altres, ningú sap com buscar-arranjament.





Aquesta és, a dia d'avui, l'autèntica i genuïna Catalunya real.