JuntsxCat sosté que el pacte fiscal és "pantalla passada"

Ha rebuig així la proposta d'Urkullu.





La directora de campanya de JuntsxCat, Elsa Artadi, ha rebutjat la proposta del lehendakari, Íñigo Urkullu, de proposar el concert econòmic basc com a model de referència per a un nou sistema de finançament.





"Aquesta pantalla del pacte fiscal ia la passem. La reclamem, teníem majoria al Parlament, i se'ns va dir mil vegades que no", ha dit Artadi.





La directora de campanya també ha preguntat si el lehendakari ja ha pactat això amb la resta de possibles negociadors d'un nou finançament.





Malgrat lamentar "l'espoli fiscal" català, ha remarcat que el que el que passa a Catalunya no és només qüestió de diners sinó de democràcia, de llibertats i d'intervenció de les institucions i de les finances.





Per Artadi, l'única unilateralitat que hi ha és la que apliquen "els del 155, que intervenen les finances catalanes i fa que hagin presos polítics i altres a l'exili", una situació que considera que pateixen tots els catalans.





EL DIÀLEG COM A PRIORITAT





Ha insistit que la prioritat de la seva candidatura serà sempre el diàleg, però que el resultat dels comicis ha de forçar el Govern central a negociar :.





"Hauran de reconèixer el resultat d'unes eleccions que ells han convocat. Com més força tinguem el 21 de desembre, més poder de negociació tindrem a partir del 22", ha expressat Artadi.





"Aquestes eleccions són una segona volta, són el referèndum que no ens van deixar fer", segons Artadi, que ha detallat alguns eixos del programa d'JuntsxCat.





A més de demanar de nou la restitució de Carles Puigdemont com a president i de les institucions catalanes, el programa exigeix seguir amb "la construcció de la República catalana", sobre la base del mandat de les eleccions del 27 de setembre de 2015 i l'1-O .





"Disposar d'un Estat és l'únic instrument per millorar la cohesió social (protegir les persones), augmentar la prosperitat (protegir el territori, el medi i l'economia), i disposar d'un marc institucional òptim en benefici dels 7,5 milions de catalans ", reivindiquen.





També exposen defensar la democràcia i les llibertats individuals i col·lectives, "derrotar el tripartit del 155 a les urnes" i acabar amb la intervenció financera de la Generalitat, entre d'altres qüestions, destacant que només des d'aquestes premisses és possible obrir un diàleg amb l'Estat .





No obstant això, no recullen en aquesta ocasió el que sí van escriure en l'argumentari de campanya inicial, on asseguraven que prioritzaven la via del diàleg però "sense descartar res categòricament".