La patronal catalana reclama estabilitat política i jurídica després de l'21D

Necessària per a l'activitat econòmica.





El president de Pimec, Josep González, ha considerat que les eleccions del 21 de desembre "han de servir per garantir, siguin quins siguin els resultats, l'estabilitat política i jurídica" que necessita Catalunya per a la seva activitat econòmica, la inversió i la generació d'ocupació de qualitat.





Així, el president de la patronal ha afegit que cal que els partits polítics "facin una lectura constructiva dels seus resultats" i inverteixin els màxims esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat de Catalunya.





Segons la seva opinió, els partits han de posar la governabilitat "per davant d'altres interessos que, sent legítims, poden perjudicar l'economia".





DIÀLEG I ENTESA





La patronal Cecot ha reclamat als partits candidats a les eleccions catalanes del pròxim 21 de desembre que busquin "el màxim d'acords" possibles que beneficiïn el desenvolupament econòmic i empresarial.





Ha suggerit que introdueixin en els seus programes electorals "el diàleg i l'entesa" com a eines per treballar en favor de la promoció empresarial i econòmica per enfortir la societat, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.





Així mateix, ha remarcat que tinguin en compte "la cohesió social com una peça fonamental i necessària" per reforçar la societat del benestar catalana.









GOVERN ESTABLE





La patronal Fepime -integrada a Foment del Treball- ha considerat que el pròxim Govern ha de ser "estable, per a una legislatura de quatre anys, i que treballi des del respecte a la legalitat" per recuperar un entorn de seguretat jurídica i d'estabilitat.





La patronal de petites i mitjanes empreses ha assenyalat que, "a causa de l'excepcionalitat de la situació econòmica", el tracte a les empreses també ha de ser excepcional, argumentant que estan sent les grans perdedores de la crisi política, juntament amb els seus treballadors.