Els sis exconsellers, en llibertat després d'abonar les fiances de 100.000 euros

Els exconsellers a la seva sortida d'Estremera.





Els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Carles Mundó han abandonat la presó d'Estremera poc després de les 18.30h.





Per la seva banda, les conselleres del Govern cessades, Meritxell Borràs i Dolors Bassa, van quedar en llibertat poc després de les 16.00 h.

Els sis han pogut sortir de presó després de pagar les fiances respectives de 100.000 euros, imposades pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.





Tants els exconsellers, com Bassa i Borràs, que van ingressar a les presons madrilenyes el 2 de novembre acusats de sedició, rebel·lió i malversació de fons públics en relació amb el procés independentista, han estat rebuts entre aplaudiments pels seus familiars i una delegació de diputats i senadors d'ERC i del PDeCAT a les portes de la presó.





PAGAMENT DE LES FIANCES





La ANC i Òmnium han fet efectiu poc abans de les 13 hores el pagament de 600.000 euros de les fiances imposades pel Tribunal Suprem als exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Dolors Bassa i Carles Mundó per sortir de presó .





Així, el tresorer de l'ANC, Marcel Padrós, ha explicat que els diners procedeix de la Caixa de Solidaritat que van posar en marxa les dues entitats a l'estiu i que ha recaptat des de llavors 4,7 milions d'euros.





Aquest pagament s'ha fet efectiu en diversos xecs directament al compte del Suprem al Banc Santander, i ara preveuen que l'alt tribunal ho notifiqui als jutjats de guàrdia de les poblacions on hi ha les presons d'Estremera i Alcalá-Meco, perquè ordenin la posada en llibertat que preveuen aquest dilluns a la tarda.





El tresorer ha valorat que mantenir la presó incondicional per al vicepresident cessat, Oriol Junqueras, l'exconseller Joaquim Forn i als líders d'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, té "derivades polítiques i personals".





"AMB LES MANS LLIGADES"





Ha lamentat que, amb aquesta decisió del Suprem, en les eleccions del 21 de desembre -que ells consideren il·legals i il·legítimes, en les seves paraules- "hi ha formacions polítiques que faran campanya amb les mans lligades a l'esquena", i ho ha atribuït a que l'Estat els tem.





Sobre les conseqüències personals, considera que és molt dur mantenir a la presó persones que no han realitzat actuacions delictives "i, menys, explosions de violència que tothom ha vist que no s'han produït", en al·lusió a un dels arguments esgrimit pel Suprem.





Ha anunciat que l'ANC i Òmnium han convocat per a les 20 hores d'aquest dilluns concentracions a les portes dels ajuntaments catalans per mostrar el seu goig pels exconsellers alliberats i contra la decisió de mantenir a la presó "com a ostatges" als altres càrrecs.





CAIXA DE SOLIDARITAT





Les fiances ingressades en el compte del Suprem procedeixen de la Caixa de Solidaritat impulsada per les entitats, que des de l'estiu ha anat recaptat donacions de particulars; la majoria, segons el tresorer, d'entre 20 i 50 euros aproximadament, i sense concretar quant es va recaptar en el Concert per la Llibertat de dissabte.