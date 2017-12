Rivera titlla l'independentisme de 'supremacista' al NYT

Recorda que la Constitució va tenir un 91% de suports.





El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha publicat un article a 'The New York Times' en què rebutja la idea d'un independentisme català "pacifista i democràtic" i el descriu com un moviment "supremacista" en el qual els que disposen de més recursos aposten per separar de la resta.





Amb aquest article, titulat 'Els catalans li devem una explicació al món', Rivera pretén oferir, des del seu punt de vista, una explicació del procés independentista i les seves conseqüències.





Considera que els lectors probablement no comprenguin com han pogut produir-se els esdeveniments dels últims mesos en "una pròspera democràcia europea" com Espanya, "coneguda per la seva llibertat, la seva tolerància i les seves regions amb un ampli autogovern".





El líder de la formació taronja es refereix, per exemple, a "la caricatura franquista i repressiva que els separatistes intenten vendre" quan parlen d'Espanya.





Recorda que la Constitució de 1978 va ser aprovada a Catalunya amb un suport del 91% i assenyala que Espanya és "un dels països més descentralitzats" del món i amb "els més alts estàndards de democràcia", unes afirmacions que dóna suport amb dades d'Eurostat i un estudi de 'The Economist'.





Quant a l'independentisme, l'equipara amb moviments populistes sorgits en altres països occidentals i diu que els seus líders han estat "molt llestos" a l'hora de projectar una imatge allunyada del que, segons ell, realment són: "un nacionalisme excloent, basat en les diferències culturals, econòmiques i lingüístiques ".





"Ha renovat la seva imatge i s'ha presentat com a pacifista i democràtic. (Però) darrere d'aquest canvi d'imatge hi ha un sentiment supremacista que defineix a aquest moviment", afirma.





Indicant així que l'independentisme s'ha servit dels mitjans de comunicació i del sistema educatiu per difondre la seva propaganda durant 30 anys i fer un "rentat de cervell" als catalans.





Així mateix, acusa els governs del PP i del PSOE de, a canvi de pactes polítics, haver "cedit privilegis i autoritat" als governs nacionalistes de Catalunya sense haver exercit les seves tasques de supervisió i coordinació.





Rivera també destaca en l'article que les variables que millor expliquen el secessionisme català són l'origen i el nivell socioeconòmic, en el sentit que té més suport entre persones amb alts ingressos i profundes arrels catalanes.





"Això converteix el nacionalisme català, tradicionalment conservador i oligàrquic, en un moviment a través del qual els que més tenen volen emancipar de la resta", conclou el president de Cs





Així insisteix que el procés independentista ha contribuït a dividir la societat catalana i generar inestabilitat política que ha provocat l'èxode d'empreses i la baixada del turisme a Barcelona.





Després d'afirmar que "la majoria dels catalans volen participar en un projecte comú per al futur d'Espanya", Rivera diu que no es resigna a veure "una Catalunya aïllada en un món globalitzat ni més fronteres en l'era de les societats obertes".





"Davant dels que promouen la ruptura, jo demano diàleg. Enfront de l'exclusió, demano coexistència, federalisme i unió, no provincianisme i divisió; Estat de Dret, no arbitrarietat, i pluralisme i llibertat enfront del dogma i la imposició", reclama .