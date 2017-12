Puigdemont no votarà el 21D per no ser detingut

Tampoc podrà votar per correu.





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no preveu tornar a Catalunya abans que se celebrin les eleccions autonòmiques del proper 21 de desembre.





Tot i que no podrà votar des de Bèlgica al no haver complert els tràmits per sol·licitar el vot a l'estranger.





"És fals de tota falsedat", han conclòs fonts pròximes a l'exmandatari català sobre la hipòtesi que Puigdemont tornés dies abans de la cita electoral a Catalunya, fet que portaria a la seva immediata detenció en plena campanya ia l'ús de la seva imatge com "màrtir ".





VOT PREGAT





Ni Puigdemont ni els quatre exconsellers que l'acompanyen a la capital belga han complert amb els tràmits necessaris en el Consolat d'Espanya a Bèlgica per sol·licitar a temps el vot pregat, necessari per votar des de l'exterior, per evitar comparèixer davant la Justícia espanyola.





Des del cercle dels polítics catalans confirmen que no votaran per tant en les eleccions del 21D, però subratllen que no van poder complir amb el procés per sol·licitar el vot perquè d'haver acudit al Consolat haguessin estat detinguts immediatament.





ORDRES DE DETENCIÓ





Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Toni Comín van arribar a Bèlgica el 30 de novembre i el 3 de desembre l'Audiència Nacional va dictar ordres europees de detenció i lliurament (OEDE) per a tots ells.





Els cinc es van lliurar el diumenge 5 de desembre a les autoritats belgues i aquesta mateixa nit van quedar en llibertat amb mesures cautelars.





La defensa de Puigdemont i els seus exconsellers ha al·legat que l'extradició dels requerits per Espanya posaria en risc els seus drets fonamentals i preveu esgotar tots els terminis legals per recórrer i tractar d'evitar el lliurament.





El cercle de l'expresident dóna per bo que aquests temps permetin a Puigdemont participar en la campanya electoral i evitar la presó mentre es trobi a Brussel·les.





MANIFESTACIÓ A BRUSSEL·LES





S'espera que acudeixi a la gran manifestació convocada per ANC i Òmnium Cultural a favor de la independència de Catalunya el proper 7 de desembre, sota el lema "Europa, desperta, ajuda a Catalunya", que recorrerà part del barri europeu a Brussel·les.





"L'objectiu de venir a Bèlgica era fer campanya i portar el cas català aquí. Això, passi el que passi, s'aconseguirà", han indicat fonts pròximes a Puigdemont, que afegeixen que no hi ha inquietud pel procés en els tribunals belgues.