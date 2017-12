Iceta es postula com el president que passi de la confrontació a l'acord

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, ha defensat que no vol que una meitat de Catalunya estigui "trist" i l'altra "contenta", sinó que "almenys un 80% de catalans estigui satisfet", el acte d'inici de campanya a l'Hospitalet de Llobregat.





"S'ha de canviar de rumb de col·lisió i retornar al rumb d'estabilitat i progrés que ha caracteritzat sempre Catalunya" ha explicat Iceta, que ha considerat que està "en condicions de fer-ho i m'ofereixo com a President per encapçalar aquesta etapa".





El candidat socialista ha ofert a la resta de pobles d'Espanya lleialtat: "no volem separar-nos, volem conviure junts".





Iceta també s'ha mostrat exigent respecti les necessitats de Catalunya: "ens cal més autogovern, un millor finançament i més protagonisme a la política espanyola i europea, i així ho defensarem".













El candidat socialista ha dit aspirar a "mantenir la tradició del President Tarradellas" que va mantenir "intacta la flama de les nostres institucions, que han de ser de tots" i ha destacat la seva voluntat de ser, si és escollit president, "un president que sigui vist pels catalans com honest, dialogant i preocupat per la justícia social ".





Miquel Iceta ha estat acompanyat per l'alcaldessa de la Hospitalet, Núria Marín, i els candidats a la llista per Barcelona Ramon Espadaler, David Pérez i Carlos Jiménez Villarejo.









Núria Marín, que s'ha mostrat convençuda que aquesta "serà la campanya que farà president al nostre company, Miquel Iceta".





"No n'hi ha prou amb dir No a la independència" ha denunciat Ramon Espadaler, número 3 per la llista de Barcelona, ha alertat del risc que siguin l'independentisme o l'immobilisme dels guanyadors de les properes eleccions, i ha presentat la candidatura dels socialistes com el punt d'inflexió entre els que volen continuar igual i els que volen trencar amb tot.





Per la seva banda, Carlos Jimenez Villarejo, que tanca la llista del PSC per Barcelona, ha estat molt crític amb els partits independentistes i ha expressat la seva "gratitud a Miquel Iceta per haver construït una candidatura on hi ha representats pensaments molt diferents però amb punts en comú com és tornar la unitat civil a Catalunya ".