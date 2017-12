Albiol reivindica el 155 sense complexos per defensar la unitat d'Espanya

El popular vol "cosir les divisions".





El candidat popular a presidir el Govern, Xavier Garcia Albiol, ha reivindicat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, en l'arrencada de campanya per a les eleccions del 21 de desembre a Catalunya.





En un acte a la sala Bikini de Barcelon a, Albiol ha reividicado la seva candidatura com el vot útil per mantenir la unitat d'Espanya davant del bloc independentista.





Així, el popular ha defensat com a prioritat "cosir les divisions" que han causat els sobiranistes en la societat catalana i ha apel·lat a la tornada d'empreses al territori, després de la marxa de més de 2.800 entitats de Catalunya.









El candidat popular ha estat acompanyat per la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i per la vicesecretària d'estudis i programes del partit, Andrea Levi.





"Treballar per retrobar-nos, per aconseguir el diàleg" entre la part de Catalunya que està a favor de la unitat però també per a aquells que són independentistes però se senten enganyats, ha defenido Albiol.





Així ha defensat que Catalunya ha de tornar a ser un referent









Des del PPC també han reinvindicat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució com herramineta per tornar la normalitat al territori català front al desafiament independentista.