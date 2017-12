ERC denuncia que el seu candidat, Oriol Junqueras, s'iniciï la campanya a la presó

La campanya republicana ha arrencat a Vic.





La secretària general d'ER i número dos a les eleccions del 21D, Marta Rovira, ha denunciat que el candidat republicà, Oriol Junqueras, s'iniciï la campanya electoral des de la presó.





En l'acte d'inici de campanya, que ha tingut lloc a Vic, ha comptat amb la participació de l'exconseller Carles Mundó, que va sortir el dilluns de la presó d'Estremera.









Rovira ha denunciat que la decisió judicial no té "lògica jurídica" sinó "lògica política" i ha demanat el vot per a "recuperar les institucions" i "alliberar els presos polítics".





La 'número 2' d'ERC per a les eleccions catalanes ha avisat que el seu partit surt a guanyar per construir una República: "A partir d'avui el nostre principal objectiu és guanyar, guanyar i guanyar. Sortim a guanyar i alliberarem als presos polítics" .





Just en finalitzar la intervenció de Rovira ha irromput en el míting el conseller de Justícia cessat, Carles Mundó, que ha sortit just unes hores abans de la presó d'Estremera, i ha demanat "guanyar les eleccions amb una victòria clara i indiscutible que mostri que la gent de Catalunya no rendeix mai a l'hora de defensar la causa de la llibertat ".





Ha agraït les mostres de suport rebudes dels catalans mentre ha estat empresonat, i ha explicat que, abans de deixar el centre penitenciari, s'ha abraçat al cap de llista i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i aquest li ha demanat: "Per plau, no descanseu ni un segon fins a guanyar la llibertat ".