Arrimadas advoca per construir ponts front a l'independentisme

Defineix el 'Procés' com un forat negre.





La candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha augurat que les eleccions del 21 de desembre seran una data històrica, perquè el seu partit va a "enterrar" el procés sobiranista.





Així ho ha assegurat en l'acte d'inici de campanya al costat del líder de Cs, Albert Rivera, en un terrat de Barcelona davant prop de 200 persones.





Pretén acabar amb un procés que defineix com un forat negre de recursos, temps i amistats, després de 30 anys sentint frases com 'Espanya ens roba' per tapar comissions del 3, del 4 o el 5%.





"Ara queden 15 dies perquè Cs pugui guanyar les eleccions" i es deixi l'estelada per agafar la senyera, cosa que s'aconseguirà si es mobilitza la majoria silenciada, ha afegit.





"Queden 15 dies per recuperar l'autonomia de Catalunya" i ha acusat el president i el vicepresident cessats, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, d'haver-se carregat aquesta autonomia.





Tot i això, ha assegurat que al seu partit estan preparats per governar i construir ponts en lloc de murs.





Albert Rivera ha assegurat que Cs és l'únic vot ferm per derrotar l'independentisme i que el seu objectiu no és aconseguir un escó més o un menys, sinó aturar el que ha descrit com una bogeria.





Així, a través de la campanya demostrarà que "sí es pot aturar el procés, sí que es pot acabar amb el malson sobiranista", pel que ha convidat a votar per arribar a una participació històrica.





Ha advocat per una Catalunya en què no hi hagi investigats en les llistes electorals, per delictes com malversació de fons, sedició i prevaricació, i ha convidat a la gent a somiar amb la fi del procés independentista.