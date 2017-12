Els 'comuns' es postulen com a partit clau per desbloquejar el Parlament després de les eleccions

Es presenten com a 'clau' per 'recosir' el terrirorio.





El candidat de CatECP a les eleccions catalanes, Xavier Domènech, ha obert la seva campanya demanant el vot perquè els 'comuns' són la clau per a "recosir" Catalunya.





"Tenim la clau per desbloquejar la situació, la clau que pot obrir un nou temps de solucions, la clau que pot tornar a posar a la gent al centre, recosir Catalunya", ha clamat a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat acompanyat per unes 250 persones.





El discurs de Domènech ha estat carregat de trucades a recuperar els drets socials, la salut i l'educació pública, i drets laborals, i ha advertit: "Tenim pressa, no podem esperar".





El candidat dels 'comuns' també ha tingut paraules per als independentistes i ha assegurat que ja no escolten "cants de sirena que prometen una eterna arribada a Ítaca ni en fulls de ruta que més aviat semblen laberints amb les portes tancades", i ha assegurat que Ítaca són els que saben construir a partir d'anhels plurals, quan construeixen sense esperar que altres ho facin per ells.





'PROCÈS' acabat





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat per conclòs el procés sobiranista i ha demanat als partits respectar les diverses sensibilitats.





"A Catalunya hi ha una majoria social que vol avançar junta. La política de blocs ens ha fet mal. Malgrat que demanar superar la política de blocs ens perjudiqui en el curt termini, la seguirem defensant perquè creiem que la podem superar", ha expressat Colau.





En l'obertura de campanya de CatECP a la Farga de l'Hospitalet, ha destacat que els sentiments estan a flor de pell a Catalunya i que cal respectar-tots perquè són el que fan d'ella una comunitat plural, i ha recordat als polítics que segueixen a la presó, als que van patir càrregues de l'1-O i als que es van sentir "violentats" per l'aprovació de les lleis de 'desconnexió'.





"Sabeu que no sóc independentista i que estic en contra de la declaració unilateral d'independència, però estic absolutament en contra de la presó preventiva per a ells, i no la volem per independentistes ni per a ningú", ha dit sobre els que segueixen empresonats.