L'Alabès remunta in extremis a Montilivi

Pere Pons domina l'esfèric





L'Alabès ha aconseguit una remuntada espectacular a Montilivi per acabar aconseguint la victòria davant el Girona per 2-3. Tres gols d'Ibai Gómez a 20 minuts van donar la volta al 2-0 inicial, que semblava definitiu.

La temperatura gèlida a Girona no va ser problema per als locals, que es van posar per davant gràcies al golejador Stuani i Juanpe imposant el seu joc després d'uns primers minuts molt forts dels bascos.





L'Alabès estrenava nou entrenador amb el 'Pitu' Abelardo, i ha estat molt intermitent en les diferents fases del joc, deixant-se dominar així com amb rampells sobtats.





No obstant això, s'arribava al minut 71 amb 2-0 i amb la sensació que l'Alabès seguiria com a cuer, però no ha estat així. Amb aquesta victòria l'Alabès ja no és fanalet vermell i el Girona es manté en la duodecima posició.