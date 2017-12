Indignació entre els treballadors de les 'ambaixades' catalanes per no ser reubicats pel Govern

Raül Romeva era el conseller d'Exteriors de la Generalitat









Els treballadors de les delegacions del Govern a l'exterior, les anomenades 'ambaixades' catalanes, han començat a rebre la notificació d'acomiadament, arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que va suposar el tancament d'aquests departaments, llevat de l'oficina de Brussel·les.





Molts d'aquests empleats tenen contractes indefinits, com els basats en la legislació del Regne Unit, França, Itàlia o Dinamarca. Per accedir al càrrec, van participar en un concurs públic i se'ls considera treballadors públics, que no funcionaris.





Una vintena d'aquests treballadors han recorregut aquests dies a l'ajuda de la Generalitat, però la resposta ha estat que la responsabilitat recau en el Govern central, el que ha provocat el descontentament dels recent acomiadats, segons informa 'El Confidencial Digital'.





"Ara no tenim on caure morts després d'anys treballant per a Catalunya a l'exterior. Esperàvem alguna solució, i l'únic que fan és deixar-nos completament tirats ", denuncia un dels acomiadats. "Em quedo a l'atur i amb dos fills. La meva situació és penosa", relata un altre.





El Ministeri d'Exteriors els va permetre reincorporar als seus llocs de treball per fer "gestió interna i administrativa", però en cap cas "cap acte institucional", ja que les delegacions havien estat "tancades" amb el 155.





És personal contractat per la Generalitat, al qual el Govern central va oferir la possibilitat de reubicar en altres organismes no afectats pel tancament de les delegacions a l'exterior decretat en aplicació de l'article 155.





El Departament d'Exteriors de la Generalitat, que dirigia Raül Romeva, havia comunicat als treballadors que volia "explorar" la possibilitat de traslladar-los, almenys a aquells amb contracte laboral vigent, a altres organismes públics dins del seu àmbit geogràfic.





Finalment, el pla no ha sortit endavant, la Generalitat no els ha buscat una alternativa i s'ha procedit als acomiadaments. La majoria dels afectats es mostren profundament "indignats".