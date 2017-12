La dona d'Albano Dante planta cara al Domènech a l'inici de la seva campanya electoral més important

Marta Sibina va ser la número dos d'Al Comú Podem en les passades eleccions generals.





Diuen que la venjança se serveix en plat fred, per això, Marta Sibina, dona de Albano Dante Fachín , ha escollit el moment polític on ha cregut que podia fer "el major dany" possible a la confluència Catalunya en Comú Podem ja "el seu amic de Procés "al Congrés, Xavier Domènech que s'ho juga tot en les eleccions del 21D. Ella ho deixa clar no farà campanya per ell.





En una missiva Sibina, en què "entre línies" s'insinua fora de l'organització gràcies a la qual és diputada al Congrés critica que no fos convidada a participar en els debats per fixar les posicions polítiques de Catalunya en Comú-Podem.





Encara que cal recordar que durant l'1-O va fer campanya a favor del referèndum amb la CUP, i que tot i ser la número dos no està en les travesses per substituir Domènech com a portaveu del grup al Congrés, quan aquest sigui diputat al Parlament. Tindrà alguna cosa a veure això en la seva última rebequeria pública ?.





Marta Sibina aplaudeix la societat catalana que va acudir a les urnes en el referèndum de l'1-O, identificant-se amb una "veritable revolució democràtica" i "sense cap tipus de subordinació". L'encara número dos dels "comuns" al Congrés es mostra en desacord "amb moltes de les coses que s'han dit i fet durant aquests dies".





Rebutja de ple que s'equipari la DUI i amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el principal eix de campanya amb el qual Domènech tracta d'establir distàncies tant amb el bloc independentista com amb el pol constitucionalista.





A més no es talla a l'hora de criticar que Podem "redueixi la situació catalana a un intercanvi de cops" i, més concretament, en referència a les paraules de Pablo Iglesias aquest diumenge en un acte a Barcelona, indica que no comparteix el fet que s'acusi el independentisme d'haver despertat al feixisme. Finalment, Sibina es posiciona a favor de la unilateralitat, i fins i tot argumenta que tant Domènech com a Ada Colau també van actuar unilateralment, quan paraven desnonaments o ocupaven les places durant el 15-M.