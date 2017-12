Descobreix les xifres de l'astronòmic contracte de Messi

Messi signant al costat del president Bartomeu





Després de la signatura del nou contracte de l'astre del FC Barcelona, Leo Messi, el diari El Mundo ha revelat els detalls d'aquest acord, endarrerit, segons diuen, per la crisi política a Catalunya.





Per començar, el contracte inclou una prima de fitxatge de 100 milions d'euros com a compensació amb els seus problemes amb Hisenda.





Messi guanyarà 3.995 euros cada hora, i un total de 95.890 euros al mes





En concret, l'acord és de 70 milions d'euros bruts per temporada, sent el segon més ben pagat del món després de Neymar. Ni tan sols atletes com Stephen Curry o Fernando Alonso arriben a una xifra tan boja com aquesta.





El total de la contractació és de 450 milions, incloent el sou net, la prima de fitxatge i els drets d'imatge que posseeix el jugador en exclusiva.