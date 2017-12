Dos detinguts a Figueres en una operació contra el terrorisme d'Estat Islàmic

Operació contra el terrorisme d'Estat Islàmic









Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional han detingut aquest dimarts a quatre persones, tres d'elles a Espanya, per la seva pertinença a l'organització terrorista Estat Islàmic.





El dispositiu s'ha desenvolupat de forma simultània a Tànger (Marroc) ia les localitats de Figueres (Girona) i Parla (Madrid), on s'han practicat diversos registres domiciliaris.





Segons ha informat el Ministeri de l'Interior en un comunicat, els arrestats eren objectius claus de la lluita antiterrorista per difondre material gihadista de tall radical a Internet i incitar de manera directa a la comissió d'atemptats a Espanya.





Tots instrumentalitzaven els seus perfils en xarxes socials per a desenvolupar la tasca de l'aparell propagandístic de l'organització terrorista a Espanya.





El detingut a Tànger estava buscat per les autoritats de diversos països ja que és un perillós integrant del grup terrorista. Formava part de la direcció de l'aparell propagandístic i recopilava de manera diària i en temps real informació proporcionada directament per les distribuïdores oficials de l'organització terrorista.





A més, elaborava diàriament dossiers actualitzats i dirigits a radicalitzar al major nombre d'usuaris a Internet i era molt conegut a la web. De fet, presumia d'haver obert fins a 300 perfils a la xarxa a través dels quals els futurs radicals es descarregaven material molt violent des d'un únic enllaç.





Encara que adoptava àmplies mesures de seguretat que impedien conèixer la seva veritable identitat, utilitzava paraules claus i logos que permetien als seus milers d'adeptes seguir-ho tot i que els seus perfils eren tancats pels seus continguts inadequats.





DOS DETINGUTS A FIGUERES





Per la seva banda, els dos detinguts a Figueres (Girona) eren dos germans de 30 i 31 anys i d'origen marroquí que es dedicaven a administrar una complexa xarxa de comunicació per potenciar l'estratègia global d'Estat Islàmic per fer una propaganda de caràcter viral emprant la difusió massiva a Internet per qualsevol mitjà.





Des de març de 2016, els agents van verificar més de 400 publicacions realitzades per tots dos a Internet. En aquest cas, i com a mesura de seguretat, mantenien els seus murs privats, restringint l'accés per controlar a qui anaven dirigits els seus continguts.





En el material que difonien hi ha constatats manuals didàctics sobre la confecció d'artefactes explosius d'elaboració casolana, sobre l'apunyalament de civils o exercicis d'entrenament de mujahidins, de manera que existia una incitació directa als seus adeptes per cometre atemptats.





Així mateix, els dos detinguts havien après pels coneixements subministrats per Estat Islàmic a 'hackejar' els perfils socials d'usuaris aliens a la causa terrorista, accedint als seus comptes privats sense el seu consentiment i publicant de manera il·legal continguts proselitistes.





Entre altres coses, mostraven campaments d'entrenament per a nens, execucions i afusellaments, conductes humiliants per a les víctimes d'atemptats o accions bèl·liques amb l'objectiu de crear un estat de terror permanent a la societat.





UN DETINGUT A PARLA





Entre els amics virtuals dels arrestats a Figueres, els agents van detectar a la cambra objectiu, un marroquí de 44 anys nacionalitzat espanyol que ha estat arrestat a la localitat madrilenya de Parla, que al costat dels altres tres desenvolupava tasques d'adoctrinament i captació a través de xarxes socials.





Tenia un perfil delictiu diferent ja que no adoptava tot just mesures de seguretat i efectuava publicacions en obert.

A més, realitzava tasques d'adoctrinament sobre algunes persones del seu entorn i presentava un avançat procés de radicalització que li provocava enaltir de manera reiterada i continua els atemptats kamikaze i les accions de martiri.





Aquesta conducta li havia portat a buscar còmplices entre els seus seguidors a fi de planificar un possible atemptat terrorista a Espanya.





Un operatiu ha estat desenvolupat per la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional en col·laboració amb la Direcció General de Vigilància del Territori del Regne del Marroc (DGST).





Així mateix, s'ha desenvolupat amb la col·laboració de les Brigades Provincials d'Informació de Guipúscoa i Barcelona i ha comptat amb la presència sobre el terreny d'efectius de l'agència de cooperació policial Europol.





L'operació, que continua oberta, s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central Instrucció número 2 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.