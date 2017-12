La Policia escorcolla l'Idescat per buscar informació sobre l'1-O

Registre a l'Idescat









Agents de la Policia Nacional han entrat aquest dimarts a primera hora al Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) per ordre del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona per buscar el cens que el Govern de Carles Puigdemont va utilitzar per celebrar el referèndum de l'1 d'octubre malgrat la prohibició del Tribunal Constitucional.





L'escorcoll es produeix en el primer dia de campanya electoral per a les eleccions catalanes del 21 de desembre convocades pel Govern de Mariano Rajoy després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





El Jutjat 13 de Barcelona va ser el que va iniciar la investigació sobre les estructures d'Estat que anava a utilitzar la Generalitat després de la proclamació de la independència.





Seva va ser l'ordre del 20 de setembre de registrar diverses seus del Govern i detenir 14 alts càrrecs de l'Administració catalana.





L'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat i, encara que és autònom, depèn de la Conselleria d'Economia i Hisenda, que el seu últim titular va ser el vicepresident cessat Oriol Junqueras.





L'escorcoll coincideix amb la visita a Barcelona del secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, per coordinar el dispositiu de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra amb vista a les eleccions del 21-D. Aquest dimarts, el número dos d'Interior visita la seu central de la policia autonòmica a Sabadell (Barcelona).





Agents de la Policia Nacional busquen des de primera hora dades del referèndum illegal de l'1 d'octubre en l'organisme al que va encarregar que digitalitzés i actualitzés el cens Josep Maria Jové, exsecretari general de la Conselleria de Vicepresidència i Economia, i número dos d'Oriol Junqueras.





L'encàrrec es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) el 18 de setembre, dos dies abans que 14 alts càrrecs de l'Administració catalana (entre ells Jové) fossin detinguts en l'operatiu de la Guàrdia Civil contra el nucli dur que preparava l'1-O, també per ordre del titular del Jutjat 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.





Després de la detenció de Jové, fonts de l'Idecast van assenyalar que l'encàrrec amb la signatura del número dos de Junqueras "no tenia res a veure amb el referèndum".





Aquest dimarts, el jutge Ramírez Sunyer ha autoritzat l'accés a l'Idescat per procedir al bolcat d'informació i tractar de recaptar més dades sobre com es van obtenir les dades personals de ciutadans. D'aquesta forma, es reactiva la recerca sobre les gestions al marge de la llei del Govern de l'expresident Carles Puigdemont per celebrar el referèndum, malgrat les prohibicions judicials.





Hores abans d'obrir-se els col·legis electorals l'1-O, el llavors portaveu de la Generalitat, Jordi Turull, va anunciar per sorpresa que s'havia habilitat un cens universal per facilitar la votació davant la previsible actuació de les Forces de Seguretat de l'Estat, a les quals el TSJC havia ordenat que auxiliessin als Mossos d'Esquadra per impedir el referèndum.





Des de llavors, la Guàrdia Civil ha recaptat a instàncies judicials proves que vindrien a acreditar, com ha sostingut en diverses ocasions el Govern central i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que l'1-O no va haver-hi referèndum perquè no va existir un cens complint els requisits legals, ni tampoc "cap tipus de recompte".