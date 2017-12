El jutge Llarena retira les ordres de detenció internacional contra Puigdemont i els exconsellers

Puigdemont roman a Brussel·les









El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha acordat retirar les Ordres Europees de Detenció dictades contra l'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí, tots ells a Bèlgica, i sol·licita que es comuniqui la seva decisió a les autoritats belgues, a fi que deixin sense efecte la col·laboració sol·licitada en el seu dia per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.





Segons informa l'Alt Tribunal, el magistrat considera que s'han de retirar les ordres europees perquè està investigant un delicte de naturalesa plurisubjetiva dotat d'unitat jurídica inseparable, el que requereix una única contestació per evitar respostes contradictòries.





El jutge descriu que “els investigats semblen haver mostrat la seva intenció de retornar a Espanya, amb la finalitat de prendre possessió i exercir uns càrrecs electius para els comicis dels quals s'han presentat recentment”.





Llarena recorda que, una vegada acumulada la causa, els fets investigats susciten l'eventual comissió d'un delicte de naturalesa plurisubjetiva. “Amb posterioritat al fet que s'emetessin les ordres de detenció que contemplem, s'ha definit que els fets poguessin haver-se perpetrat mitjançant el concert de tots els investigats i amb una unitat jurídica inseparable, això és, que la depuració de les diferents responsabilitats penals hagi de ser portada de manera unificada, doncs d'una altra manera podria trencar-se la continència de la causa i conduir el procés a respostes contradictòries i divergents per als diferents partícips”.





El jutge ha acordat retirar les ordres europees de detenció dictades contra l'expresident i els exconsellers, però no la nacional, de manera que els cinc deixen d'estar en crida i cerca a Europa, però si tornen a Espanya seran detinguts.





La intenció del magistrat instructor és evitar que la Justícia belga pugui posar condicions a l'hora de lliurar els exmembres del Govern fugits, als qui la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va imputar cinc delictes quan va dictar les citades ordres de detenció el passat 3 de novembre: rebellió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència.

















Llarena matisa en la seva resolució que els fets pels quals s'imputa els investigats en aquesta causa, ja estiguin a Bèlgica o a Espanya, s'haurien perpetrat mitjançant el concert de tots "i amb una unitat jurídica inseparable". Això vol dir que la depuració de les responsabilitats penals per la deriva independentista s'ha de dur a terme de manera "unificada" perquè d'una altra manera el procés podria conduir a respostes "contradictòries i divergents" entre els acusats.





ADVOCAT DE PUIGDEMONT





L'advocat espanyol de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha considerat que el jutge Pablo Llarena ha decidit retirar la euroorden "davant la probabilitat de rebre un bofetón de la justícia belga".





"Hagués estat una bofetada molt gran que la justícia d'un altre país europeu digués que la justícia espanyola no garanteix un judici just", ha valorat en declaracions a 3/24.





Ha explicat que la interlocutòria del magistrat justifica la decisió per evitar que els membres del Govern cessat que es troben a Bèlgica no siguin extraditats per tots els delictes pels quals se'ls investiga, la qual cosa impediria que se'ls jutgés per això i els situaria en una situació desigual pel que fa a la resta de consellers cessats.





"Diu la interlocutòria que només els extraditarien per uns delictes i per tant tindrien un millor tracte que els que s'han quedat aquí, però crec que és la por al fet que l'extradició fos completament denegada" per risc al fet que no tinguessin un judici just, ha dit.





CARLES PUIGDEMONT, ALEGRE PER LA DECISIÓ





Cuevillas ha titllat d'insòlita la decisió de Llarena i ha explicat que Puigdemont, amb qui ha parlat, l'ha rebut amb alegria, encara que segueix sense poder sortir de Bèlgica, i "quan posi peu en territori espanyol serà detingut immediatament. Això és obvi".





Preguntat per si es planteja tornar durant la campanya electoral, ha respost que "això és cosa del president [Puigdemont] directament" i una decisió política del també candidat de JuntsxCat a presidir la Generalitat. "La gran diferència és que ara vindrà si vulgues, no conduït o lliurat per la justícia belga", ha resolt.