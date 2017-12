Més de 80 milions de persones tindran demència el 2030, segons l'OMS

La demència, una preocupació per l'OMS









Al voltant de 82 milions de persones a tot el món patirà demència l'any 2030, taxa que augmentarà fins als 152 milions de cara al 2050, de manera que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) l'ha qualificada com una prioritat de salut pública , avisant que, a més, cada any es registren prop de 10 milions de nous casos i que entre el 5 i el 8 per cent de la població major de 60 anys l'patirà en algun moment de la seva vida.





Es tracta d'una síndrome, generalment de naturalesa crònica o progressiva, caracteritzat pel deteriorament de la funció cognitiva més enllà del que podria considerar-se una conseqüència de l'envelliment normal. Afecta la memòria, el pensament, l'orientació, la comprensió, el càlcul, la capacitat d'aprenentatge, el llenguatge, el judici, així com deteriorament del control emocional, el comportament social o la motivació.





La demència és causada per diverses malalties i lesions que afecten el cervell de forma primària o secundària, com la malaltia d'Alzheimer o els accidents cerebrovasculars.





De fet, es calcula que és una de les principals causes de discapacitat i dependència entre les persones grans a tot el món i, segons l'OMS, pot resultar "aclaparadora" no només per als que la pateixen, sinó també per als seus cuidadors i familiars.





Els signes i símptomes relacionats amb la demència solen a aparèixer en tres etapes: primerenca, la qual sovint passa desapercebuda i els símptomes són la tendència a l'oblit, pèrdua de la noció del temps, desubicació espacial; la intermèdia, en què es comencen a oblidar esdeveniments recents, així com els noms de les persones, es troben desubicades en la seva pròpia llar, tenen cada vegada més dificultats per comunicar-se, comencen a necessitar ajuda amb la neteja i cura personal, pateixen canvis de comportament; i la tardana, caracteritzada per una creixent desubicació en el temps i en l'espai, dificultats per reconèixer a familiars i amics, una necessitat creixent d'ajuda per a la cura personal, dificultats per caminar i alteracions del comportament que poden exacerbar i desembocar en agressions.





La malaltia d'Alzheimer és la forma més comuna de demència ja que es calcula que representa entre un 60 per cent i un 70 per cent dels casos. Altres formes freqüents són la demència vascular, la demència per cossos de Lewy (agregats anormals de proteïnes a l'interior de les cèl·lules nervioses) i un grup de malalties que poden contribuir a la demència frontotemporal (degeneració del lòbul frontal del cervell). Els límits entre les diferents formes de demència són difusos i freqüentment coexisteixen formes mixtes.





Encara no hi ha cap tractament que pugui curar la demència o revertir la seva evolució progressiva, actualment hi ha nombrosos tractaments nous que s'estan investigant i es troben en diverses etapes dels assajos clínics.





No obstant això, l'OMS ha informat que hi ha diverses intervencions que es poden oferir per donar suport i millorar la vida de les persones amb demència i els seus cuidadors i famílies. En concret, els objectius principals dels serveis d'atenció relacionats amb la demència són: diagnosticar precoçment per possibilitar un tractament precoç i òptim; optimitzar la salut física, la cognició, l'activitat i el benestar; identificar i tractar malalties físiques concomitants; detectar i tractar els símptomes conductuals i psicològics problemàtics; i proporcionar informació i suport a llarg termini als cuidadors.