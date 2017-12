Salvar l'Arxiu de Salamanca demana "data exacta" a Santamaría per a la devolució de 400.000 documents

Policarpo Sánchez mostra la carta envida a Santamaría









El president de l'Associació Salvar l'Arxiu de Salamanca, Policarpo Sánchez, ha enviat una carta a la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, per demanar una "data exacta" per a la devolució, en nom de la aplicació de l'article 155 i els seus competències a la Generalitat, dels documents que "indegudament" són a Catalunya i que han de tornar a Salamanca per "fer complir la sentència del Tribunal Constitucional".





Així ho assenyala en la carta i ho ha remarcat en una trobada amb els mitjans de comunicació a Salamanca, on Policarpo Sánchez ha quantificat en "uns 400.000" els 'papers' que són a Catalunya tot i ser procedents de 23 províncies alienes a la Generalitat o aquells que el Govern Autonòmic "no ha pogut tornar al seu legítims propietaris".





"Ningú podria comprendre que mentre es mantingui en vigor l'article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, el Govern d'Espanya no compleixi el que va exigir complir a la Generalitat", ha dit l'historiador salmantí i president de l'associació en referència a les cartes remeses per l'executiu estatal als governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont per demanar la devolució en els últims anys, al costat de les mocions aprovades amb aquesta mateixa finalitat al Senat.





"Si volen, es pot", ha insistit sobre un assumpte que ha comparat amb el de la devolució de béns artístics de Sijena. En aquest cas d'Osca, Policarpo Sánchez ha posat en relleu que la tornada serà possible perquè "des del minut u de l'article 155, els polítics aragonesos han posat tota la carn a la graella".





Pel que fa a Salamanca, ha indicat que ell ha hagut de fer el pas de manera "in extremis" tot i que els responsables del Govern central "tenen la sentència del Constitucional" per ordenar que també tornin els 'papers de l'Arxiu'.





Respecte a si aquesta petició de l'associació s'interpreta com "un tema de la campanya electoral", Policarpo Sánchez ha dit que, en aquest cas, seria "un gran error", ja que no es tracta d'això sinó de "complir les lleis" .





Finalment, a més de recordar les 80.000 firmes que té l'associació recollides i les mocions aprovades en diferents entitats locals i regionals, el president de Salvar l'Arxiu de Salamanca ha insistit que "és el moment" i que, de no fer-ho, "alguns passaran a ser cadàvers polítics".