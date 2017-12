El nou fiscal general rebutja "ara" pronunciar-se sobre el procés

Melga assumeix amb "il·lusió" el càrrec de fiscal general









El futur fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, ha destacat aquest dimarts al Congrés dels Diputats que encara el seu nomenament amb molt d'"ànim" i "il·lusió" i ha rebutjat pronunciar-se "ara" sobre la causa oberta al Tribunal Suprem contra el Govern de Carles Puigdemont pels fets relacionats amb la declaració d'independència de Catalunya.





Abans d'entrar a la Comissió de Justícia, on s'examinen els mèrits i la idoneïtat d'aquest magistrat del Tribunal Suprem per substituir el difunt José Manuel Maza al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat, els mitjans de comunicació li han preguntat sobre la decisió del també jutge de l'alt tribunal Pablo Llarena, que instrueix el procediment pel procés independentista, de retirar les ordres europees de detenció contra Puigdemont i els consellers fugats a Bèlgica (Brussel·les), així com si es procedirà a les seves detencions si trepitgen Espanya. "No em puc pronunciar ara", ha manifestat Sánchez Melgar al respecte.





D'altra banda, ha estat preguntat per si seguirà la mateixa línia de treball que l'anterior fiscal general de l'Estat, mort el 18 de novembre per una infecció renal, ha explicat que "en principi" la Fiscalia té una "tasca continuista , però que hi haurà decisions que es prenguin ara i que no s'han pres abans ".





"El temps ho determinarà en cada cas", ha precisat, al mateix temps que ha afirmat que afronta el repte de ser el màxim responsable del Ministeri Públic amb "molt ànim, molta il·lusió i molta responsabilitat".