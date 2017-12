Turull i Rull diuen que no els han aconseguit humiliar i surten de presó "més forts"

Jordi Turull i Josep Rull surten de la presó









Els candidats de JuntsxCat, els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, han avisat aquest dimarts que no han aconseguit humiliar i que surten de la presó amb la dignitat, les conviccions i els ideals "més forts que mai".





Així s'han manifestat en la primera roda de premsa que ofereixen des que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decretar dilluns la seva posada en llibertat sota fiança de 100.000 euros per a cadascun d'ells després de passar un mes en presó preventiva a Estremera.





També han coincidit a assegurar que estan "tristos" per la decisió del TS de mantenir a la presó el cap de llista d'ERC i vicepresident del Govern cessat, Oriol Junqueras ; l'exconseller Joaquim Forn; l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





Rull considera "una ignomínia que gent bona, demòcrata, pacífica i amb una vocació insubornable de servei públic estiguin a la presó", i ha relatat que el comiat de Junqueras i Forn va ser dura i els van traslladar que no pararan fins a veure'ls lliures.





Per això, es conjuren perquè, en la Catalunya que volen construir, no hi hagi cap empresonat per defensar lliurement les seves idees, i apel·len els catalans a omplir les urnes el 21D de "ones d'esperança" per restituir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.





L''A PER ELLS' D'ALBIOL









Per a Turull, el 21D és l'oportunitat per demostrar al món que "hi ha qui, per convèncer el món, necessita urnes i paperetes, i hi ha qui necessita porres, querelles, empresonaments, exili i atacar les institucions legítimes" de Catalunya, i ha criticat que el president del Govern central, Mariano Rajoy, digui que ha tornat la normalitat a Catalunya quan hi ha encara persones a la presó.





Així, ha replicat al cap de llista del PP, Xavier Garcia Albiol, que l''a per ells' que va dir en obrir la campanya electoral tindrà com a resposta una campanya sobiranista dedicada als quals segueixen a la presó.





L'EXPERIÈNCIA A LA PRESÓ





Rull ha explicat que van haver de cridar l'atenció a la jutge de la AN Carmen Lamela per mirar el mòbil durant la seva declaració; i que els van posar les esposes rígides per darrere i per davant en els trasllats a les presons de Navalcarnero i Estremera, una experiència que ha qualificat de complicada i dura, encara que ha elogiat la professionalitat de la policia i la guàrdia civil que els van custodiar.





Sí ha lamentat que un funcionari de recepció en Navalcarnero li va dir: 'S'ha acabat la ximpleria' i 'Et passaràs tant de temps aquí a la presó que vas acabaràs aprenent-te de memòria aquesta interlocutòria'.





Turull ha dit que els presos els van aplaudir i van abraçar en sortir de la presó, que els preguntaven per què estaven tancats, i els deien: "'Sou normals'. Allí hi ha gent condemnada per delictes forts, però hi havia molta humanitat. Quan et vas i t'abracen i aplaudeixen, et reconforta; també per part dels funcionaris. No tenim queixa".





RETIRADA DE L'ORDRE DE DETENCIÓ





Sobre que el jutge del TS Pablo Llarena hagi acordat retirar les Ordres Europees de Detenció dictades contra Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica, Turull i Rull han coincidit en no voler pronunciar-se fins a escoltar l'opinió dels seus juristes.





Només Turull ha volgut puntualitzar que no era necessari retirar l'ordre de cerca de Puigdemont "perquè tothom sap on està".