Puigdemont descarta tornar a Espanya tot i la retirada de l'euroordre

Puigdemont roman a Bèlgica









L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont descarta tornar a Espanya tot i que el Tribunal Suprem hagi retirat l'ordre europea de detenció i entrega dictada contra ell i els quatre exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica, en entendre que seria detingut al seu torn, segons fonts de la defensa.





L'acte del jutge Pablo Llarena fa referència a les ordres europees de detenció, encara que no a la nacional, de manera que els cinc fugits deixen d'estar en recerca i captura a Europa, però si tornen a Espanya seran detinguts.





L'equip d'advocats estudia ara detalladament l'acte dictat pel jutge i les conseqüències que pugui tenir en la situació de Puigdemont i dels quatre exconsellers que el van acompanyar en la fugida a Bèlgica: Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí.





"És un tema molt seriós com per improvisar", explicaven fonts del seu equip jurídic poc després de fer-se públic el gir donat pel Tribunal Suprem respecte a les euroordres dictades anteriorment per la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.





Així han descartat un retorn immediat en el sentit que la notícia no canvia la intenció inicial dels cinc polítics de continuar a Brussel·les durant la campanya electoral, si ben tot dependrà de l'anàlisi en profunditat del succeït.





Per la seva banda, la Fiscalia de Brussel·les ha indicat que no podia confirmar encara el canvi de rumb dictat pel Tribunal Suprem i que hi ha una "anàlisi en curs" de la situació.





REACCIONS A L'EUROORDRE





El portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, ha celebrat la decisió del jutge, ja que creu que així podrà ser jutjat en igualtat de condicions que la resta de membres del Govern destituït que va decidir afrontar la seva responsabilitat davant la Justícia.





"És una decisió encertada i adequada", ha dit als passadissos del Congrés, recordant que, en el cas de concedir-se l'euroordre, existia "una discrepància" sobre els delictes en els quals podia ser encausat".





La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha opinat que "és una manipulació judicial més per complicar el retorn del president i dels consellers", ha dit en un acte de campanya d'ERC des de la presó Model de Barcelona, on ha argumentat que la justícia vol que tornin a Espanya per ser citats i després empresonats.





El candidat del PSC a les eleccions del 21D, Miquel Iceta, ha assenyalat que "és una bona notícia. Són persones que saben que s'han de presentar davant la justícia espanyola i hauran de fer-ho".





La candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha respectat la decisió del TS i ha descartat "interpretacions polítiques" sobre la decisió. Ha defensat que els jutges treballin sense ingerències polítiques, mentre que el candidat de Juntsxcat, Carles Puigdemont, es creu "que està per sobre de la gent, del bé i del mal, i escull les lleis que li agraden".