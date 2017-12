Arrimadas veu "nerviosos" PP i PSC, i els diu que Cs no és l'adversari

Arrimadas en l'inici de campanya









La candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha dit aquest dimarts que PP i PSC estan "nerviosos" davant les eleccions i els ha demanat no confondre's amb Cs, perquè els seus adversaris són realment els promotors del procés independentista.





Creu que PP i PSC pensen més en el resultat de cada partit que en formar una alternativa a l'independentisme: "Que no mirin les enquestes per veure com ens repartim els escons , sinó l'opció real d'acabar amb el procés", i ha descartat entrar en crítiques entre partits constitucionalistes.





Sobre si facilitaria que el socialista Miquel Iceta va ser president per reunir més suports encara que ella fos la més votada, ha rebutjat "repartir cadires" abans de les eleccions, però creu que ni Iceta ni el candidat de CatECP, Xavier Domènech, decidiran qui ha de liderar aquesta alternativa, ja que el faran els votants.





"Si som la primera força, és lògic que nosaltres puguem tenir aquesta enorme oportunitat", i ha recordat que, si Iceta és el que rep més suport entre les forces constitucionalistes, Cs estarà disposat a col·laborar per formar un Govern no independentista ja allargar-li la mà.





QUE EL PSC NO PACTI AMB ERC





Ha tornat a condicionar aquest eventual suport a Iceta si fos el més votat a que no inclogui en el seu executiu a cap força independentista, com ERC i el seu cap de llista: "Per molt que el president sigui Iceta, si el vicepresident és Junqueras, serà igual al que tenim fins ara".





Arrimadas ha defensat que l'article 155 de la Constitució haurà retirar-se quan es formi un Govern, però ha avisat que, si governen els mateixos i impulsen les mateixes mesures, és molt probable que es tornin a prendre aquest tipus de decisions, tot i que "el problema no és qui hi ha en un Govern o qui guanya, sinó el que facin els que guanyin ".





UN ESCÓ MÉS





L'important és que les forces constitucionalistes obtinguin almenys un escó més que les independentistes: "Després, estic convençuda que ens posarem d'acord", ha assegurat Arrimadas, que garanteix que no incorporaria forces sobiranistes en el seu executiu si guanyés.