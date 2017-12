Exfiscal veneçolana denuncia que va fugir del seu país després de patir pressions del Govern

Romina Pulido va sortir en un pot del seu país.





L'experiència de Romina Pulido Aletti demostra que la vida pot donar girs dramàtics i insospitats, que una persona amb formació, que ocupava llocs de responsabilitat en l'Administració de l'Estat i impartia classes a les millors universitats pot de veure, de la nit al dia , despullada de tot.





Si és el cas, el detonant de la desgràcia va ser el compliment estricte del deure com a fiscal nacional per temes d'anticorrupció, cosa que el va portar a destapar una trama en la qual havia implicada "mitja assemblea legislativa", amb gent del chavisme i de l'oposició .





Diverses trucades, entre elles la del vicepresident del Govern, per pressionar en el sentit que abandonés el procediment li van fer veure que "el seu cap tenia preu".





Va sortir en un pot cap a Trinitat Tobago, primera escala d'un viatge precipitat que va passar per Curaçao, Amsterdam, París i, finalment, Barcelona.





La vida a la capital catalana tampoc va ser un camí de roses. "Vaig pensar que l'adaptació seria més senzilla, que, com parlava l'idioma i tenia estudis, em seria fàcil trobar una feina".





Aquesta expectativa no es va complir. "Pràcticament tot el que havia estudiat i havia fet es va perdre. Per a mi, ha estat molt forta, deixar la meva vida, la meva tranquil·litat, uns pares als que saps que ja no tornaràs a veure ".





SESIBILIDAD PELS REFUGIATS





Per això, aquesta jurista asilada a Espanya, reclama sensibilitat cap a la causa dels refugiats. "A qualsevol li pot passar, jo tenia la meva vida feta i, de cop ho vaig perdre tot. Et converteixes en un delinqüent pel fet de tractar de fer el correcte. M'ha costat molt car, però ho tornaria a fer ".





Polit Aletti, que ha fet aquestes consideracions en una jornada sobre el dret dels refugiats organitzada per la Universitat Abat Oliba CEU en el marc dels seus estudis de Dret i Ciències polítiques, també ha expressat la seva preocupació per la situació de Veneçuela.





"Per als veneçolans, d'una forma o una altra, el que està passant és una guerra, encara que no li donin aquest nom. Et poden matar per un parell de sabates ".





CÀRITAS DIOCESANA





A la taula rodona ha participat també la responsable del programa de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona, Imma Mata.





Aquesta ha començat la seva intervenció recordant que, quan concedeix asils, l'estat no realitza un acte de solidaritat sinó que compleix "amb la seva obligació".





Malgrat l'existència d'aquests compromisos, plasmats en instruments jurídics com la Convenció de Ginebra o el Sistema Europeu Comú d'Asil, "l'estat espanyol és molt restrictiu a l'hora de concedir l'estatus de refugiat". No obstant això, la ponent també ha assenyalat que la ràtio d'asils concedits ha pujat arran de la multiplicació de sol·licituds de persones vingudes de Síria.





Tampoc comparteix Mata la filosofia de les pautes que l'estat marca a les entitats socials a les quals ha delegat l'acollida i l'acompanyament dels refugiats.





Segons la seva opinió, l'itinerari d'integració dissenyat per les autoritats estatals preveu que el refugiat abast la seva autonomia en un lapse de temps poc realista, per la breu.





"Nosaltres no creiem en aquesta manera de treballar amb les persones. Creiem en processos no en terminis. Volem ajudar els refugiats, però aquest no és el model en què creemosy per això no formem part del pla estatal ", ha subratllat.





Mata creu que no cal establir distincions entre refugiats i la resta de persones que necessiten ajuda.





Si bé és cert que els refugiats tenen una situació específica a la qual s'ha tractat d'atendre amb un pioner programa de mentoria, realitzat per encàrrec de la Generalitat.





El projecte pilot va començar a funcionar el passat estiu amb cinc famílies sirianas i dues d'Ucraïna.





El coordinador del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya, Àngel Miret, ha aprofundit en la problemàtica singular que presenta la persona refugiada.





"La perspectiva vital d'un refugiat és molt diferent a la d'un immigrant que canvia de país pel desig de treballar i guanyar diners. El refugiat necessita una altra estructura d'intervenció ".





El refugiat sol venir "amb la vida destrossada i tenen un trauma que es manifesta en l'anomenat parèntesi vital".





Segons el parer de Miret, per normalitzar la situació d'aquestes persones cal incidir en tres camps: "llengua, socialització i recerca de feina i informació".