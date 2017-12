May reitera el seu suport a Rajoy davant del desafiament independentista

May ha estat la primera a esmentar Catalunya.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha agraït a la primera ministra britànica, Theresa May, el seu "suport al Govern espanyol i al poble espanyol en el conflicte viscut a Catalunya", a l'inici de la seva reunió al 10 de Downing Street.





"Sense respecte a l'Estat de Dret i sense respecte a la llei no hi ha democràcia, i el que cal és un retorn als pitjors passats de la història de la humanitat", ha dit Rajoy en una breu declaració al costat del seu amfitriona.





Davant les càmeres de televisió, ha estat May la primera a esmentar la situació de Catalunya, recordant el seu suport al cap de l'Executiu espanyol.





"És fonamental que imperi l'Estat de Dret i que es respecti la Constitució espanyola", ha dit.





"BRESSOL DEL PARLAMENTARISME"





El cap de l'Executiu espanyol ha 'preparat' la seva arribada a Londres amb un article al diari 'The Guardian', amb l'eloqüent títol "Mai ens ha donat suport sobre Catalunya, l'Brexit no trencarà el nostre vincle".





En ell, Rajoy destaca la importància de la posició del Regne Unit, per la seva condició de "bressol del parlamentarisme i de l'imperi de la llei".





Si a Espanya l'actualitat política està copada per les eleccions catalanes, a Londres el focus està posat en com el Govern està gestionant les negociacions del Brexit.





Aquest dilluns, May va tornar de Brussel·les sense tancar, com es preveia, un acord amb el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, sobre el principal escull de la negociació de la sortida: la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord.





NEGOCIACIONS





Al costat del seu amfitriona, el cap de l'Executiu espanyol ha assenyalat que les negociacions "no són fàcils per a ningú" i ha demanat a l'opinió pública que "tingui molt clar" que tant May com el seu Govern estan "fent un gran esforç".





A més, ha deixat clar que el Govern espanyol vol que, quan el Brexit es produeixi, les relacions entre els dos països segueixin sent excel·lents.





"La relació entre el Regne Unit i Espanya es remunta molt abans de l'entrada a la UE i perdurarà molt després de la sortida", han dit tots dos, amb paraules gairebé idèntiques, en la seva breu declaració a l'inici de la reunió.





Tots dos han posat l'accent en el vessant humà de la relació entre els dos països, amb 18 milions de turistes britànics visitant Espanya a l'any i centenars de milers de ciutadans de cada país residint en l'altre.





"Amb tot el que fem volem assegurar, particularment, que reconeixem les necessitats dels ciutadans espanyols aquí al Regne Unit i dels britànics a Espanya", ha asseverat May.





"Tant el Govern espanyol com el britànic hem estat molt actius en aquesta negociació per defensar els drets de les persones", ha dit Rajoy.