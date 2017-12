Albert Rivera denuncia un nou atac al comerç dels seus pares a Granollers

La família del president de Ciutadans, Albert Rivera, denunciarà davant la Policia la col·locació d'uns cartells en què es reclama "llibertat per als presos polítics" a la façana del comerç que la seva mare té a Granollers.





"Per molt que seguiu assenyalant els nostres comerços ia les nostres famílies, no ens callaréis. Us guanyarem votant. Ens veiem avui a Granollers", ha escrit el líder de la formació taronja en el seu compte de Twitter.





Rivera ha publicat dues fotografies en les que es veuen, enganxats sobre el tancament metàl·lic del comerç, dos folis on s'exigeix la posada en llibertat dels exmembres de la Generalitat i els líders separatistes a la presó provisional.





Els cartells inclouen la direcció de la pàgina web de l'associació independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC).





Així, Ciutadans ha indicat que "han tornat a assenyalar amb cartells de propaganda separatista" el negoci de la mare de Rivera.





"El denunciarem perquè és un atac per motius ideològics, intolerable, vergonyós i antidemocràtic, que tracta d'acovardir i assenyalar a qui no combrega amb el nacionalisme excloent ia les seves famílies", ha informat.





atacs sectaris





El partit taronja ha recordat que no és la primera vegada que això passa, ni en aquest comerç -que l'21 de setembre passat va despertar amb una pintada contra Cs i cartells a favor de la independència - ni en "molts escenaris que han patit el sectarisme d'una ideologia que s'ha fracturat la convivència a Catalunya ".





"No ens callaran, estem molt a prop d'acabar amb l'hegemonia nacionalista que il·lumina aquest tipus de comportaments i ho farem on cal fer-ho: a les urnes de veritat, votant", diu el comunicat.