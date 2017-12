Albiol creu que no és "prudent" iniciar una reforma constitucional

Sosté que el clima polític no ajuda.





El candidat del PP a les eleccions, Xavier García Albiol, ha considerat que, amb el clima polític actual, "no sembla que el més prudent sigui obrir el debat" de la reforma de la Constitució.





"El haurem d'obrir en algun moment, però el clima polític actual no ajuda", ha valorat en la conferència-col·loqui de Barcelona Tribuna.





Albiol ha explicat que el PP no ha d'estar tancat a una reforma de l a Constitució, però amb canvis que millorin la vida dels espanyols: "Si algú pretén reformar-la per rebentar-, ja que no".





Sobre l'article 155 de la Constitució -amb que l'Estat va cessar al Govern, entre altres coses-, ha considerat que no és la solució als problemes de Catalunya però sí va servir de "fre al separatisme".





"El 155 ha servit per donar certa pau", ha afegit el líder popular, que ha dit que ara toca acudir als col·legis electorals el 21 de desembre per omplir les urnes i respondre, per tal de dir prou al procés independentista.





En preguntar per l'enquesta del CIS, que estima que Cs tindrà entre 32-33 diputats i el PP es quedaria en 7, Albiol ho ha atribuït al fet que el partit d'Albert Rivera i Inés Acostades no té la responsabilitat de governar i "pot canviar de criteri cada setmana ".





"Si ho fas amb una mica d'habilitat, ja que et converteixes en el rei del mambo", segons Albiol, que ha recordat que Cs deia fa mesos que el 155 era 'matar mosques a canonades' i després es van sumar a la seva aplicació.





Pel que fa a la frase 'A per ells', que va pronunciar en la primera nit electoral i que han criticat altres candidatures per ser la mateixa amb què alguns ciutadans victorejaven a la Guàrdia Civil quan sortien cap a Catalunya per a l'1-O, Albiol ha justificat que al·ludia a "els vots dels catalane s".





"M'estava referint als vots, no a cap cosa rara que pensen algunes ments políticament recargolades. Només faltaria que el PP no pogués anar a pels vots dels catalans!", Ha reblat Albiol.